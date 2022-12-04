شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انسى وضع الطيران.. الاتحاد الأوروبى يسمح بإجراء مكالمات على الرحلات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتمكن ركاب شركات الطيران فى الاتحاد الأوروبى قريبًا من استخدام هواتفهم بشكل كامل فى السماء، حيث حكمت المفوضية الأوروبية أن شركات الطيران يمكنها توفير تقنية 5G على متن الطائرات، إلى جانب بيانات الهاتف المحمول الأبطأ، حسب موقع bbc .



وضع الطيران

وهو ما يعنى أنه لم يعد يُطلب من المسافرين وضع هواتفهم فى وضع الطائرة على الرغم من أن تفاصيل كيفية تنفيذه غير واضحة حتى الآن.

الموعد النهائى للدول الأعضاء لإتاحة نطاقات تردد 5G للطائرات هو 30 يونيو 2023، وهذا يعنى أنه يمكن للأشخاص استخدام جميع ميزات هواتفهم أثناء الرحلة مما يتيح إجراء المكالمات بالإضافة إلى التطبيقات التى تحتوى على بيانات كثيرة والتى تعمل على بث الموسيقى والفيديو.

وقال تييرى بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون السوق الداخلية، إن الخطة "ستتيح خدمات مبتكرة للأفراد" وتساعد الشركات الأوروبية على النمو.

وقال، "لم تعد السماء حدًا عندما يتعلق الأمر بالإمكانيات التى يوفرها الاتصال فائق السرعة وعالى السعة".

وخصصت مفوضية الاتحاد الأوروبى نطاقات تردد معينة للطائرات منذ عام 2008 ، مما سمح لبعض الخدمات بتقديم الوصول إلى الإنترنت فى الجو، لكن هذه الخدمة كانت بطيئة تاريخيا، حيث اعتمدت على معدات لربط الناس عبر قمر صناعى بين الطائرة والأرض.

أما النظام الجديد سيكون قادرا على الاستفادة من سرعات التنزيل الأسرع بكثير التى توفرها شبكة الجيل الخامس، والتى وفقًا لشبكة الهاتف المحمول يمكن أن تتجاوز EE 100 ميجابت فى الثانية، مما يتيح تنزيل فيلم فى بضع دقائق فقط.

قال داى ويتينغهام، الرئيس التنفيذى للجنة سلامة الطيران فى المملكة المتحدة، لـ bbc إن وضع الطائرة مهم تاريخيا بسبب نقص المعرفة حول كيفية تأثير الأجهزة المحمولة على الطائرات.. ما تم اكتشافه من خلال التجربة هو أن خطر التداخل ضئيل للغاية.. وكانت التوصية دائمًا أنه بمجرد أن تكون فى رحلة، يجب أن تكون الأجهزة فى وضع الطائرة."

كان هناك قلق فى الولايات المتحدة من أن ترددات 5G يمكن أن تتداخل مع الرحلات الجوية، بل وربما تؤدى إلى قياسات خاطئة للارتفاع.