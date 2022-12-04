شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معجبو إيلون ماسك يكرموه بنصب تذكارى بقيمة 600 ألف دولار.. وهذا رد فعله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت شركة العملات الرقمية EGTPRO ستمائة ألف دولار (600 ألف دولار) من معجبى لإيلون ماسك وبنت نصبًا تذكاريًا له على صاروخ فوقه جسم على هيئة ماعز برأس ماسك في إشارة لكلمة "GOAT"، وهى اختصار لجملة الأفضل على مدار كل الأوقات، ولكن كان رد فعل إيلون ماسك على هذا الأمر غير متوقع.



تمثال إيلون ماسك على الصاروخ وفقا لما ذكره موقع " thetelegraph" البريطاني، احتل النصب التذكاري المصنوع من الألمنيوم الذي يبلغ وزنه 12000 رطل عناوين الأخبار أثناء سفره عبر البلاد من كندا على نصف مقطورة إلى مصنع تسلا جيجا في أوستن لقبول ماسك تقديرهم، ولكنه لم يحضر في وقت وصول التمثال.

تمثال إيلون ماسك

أرادت الشركة تكريس النصب التذكارى لماسك لمساهمته في العملة المشفرة والتزامه تجاه هذا السوق من البداية، ولكن اختفى ماسك عن الحدث ولم يعلق أيضا عليه.

جدير بالذكر تبلغ تكلفة منحوتة ماسك 600 ألف دولار، وهي إشارة إلى شهرة الملياردير، بما فيها صاروخ يمثل سبيس إكس، شركة المركبات الفضائية التي أسسها ماسك؛ والماعز اختصار لعبارة "أعظم ما في كل العصور."