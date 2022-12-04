شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السلطات الأمريكية تطلب من المستثمرين معلومات حول قائمة موظفى بورصة FTX وشركائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت السلطات الأمريكية من مستثمري العملات المشفرة والشركات التجارية الذين عملوا عن كثب مع بورصة FTX للعملات المشفرة تسليم معلومات عن الشركة وشخصياتها الرئيسية بما في ذلك Sam Bankman-Fried وCaroline Ellison، حسبما ذكرت Bloomberg News.

قال التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على القضية إن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك أرسل مؤخرًا سلسلة من الطلبات، يطلب من المستلمين تسليم معلومات حول قائمة موظفي FTX وشركائهم، وكانت FTX أحد أكبر بورصات العملات المشفرة منذ أنشائها في 2019، قبل إعلان إفلاسها خلال الفترة الماضية.

وأضاف التقرير أن المحامين من قسم الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أرسلوا أيضًا طلبات مماثلة للحصول على معلومات إلى الشركات التي استثمرت في FTX أو تداولتها، وفقاً لموقع gadgets360.

ودعت هيئة مراقبة الإفلاس بوزارة العدل الأمريكية في وقت سابق يوم الخميس الماضي إلى إجراء تحقيق مستقل في انهيار بورصة العملات المشفرة FTX.

أسس Sam Bankman-Fried عبر 30 عامًا، FTX في عام 2019 وركب طفرة العملات المشفرة إلى صافي ثروة ربطتها Forbes قبل عام عند 26.5 مليار دولار، استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX في نفس يوم تقديم إفلاس الشركة.

وجاءت أزمة السيولة بعد أن نقل Bankman-Fried سرًا 10 مليارات دولار من أموال عملاء FTX إلى شركته التجارية المملوكة لشركة Alameda Research، وفقًا لما أوردته رويترز، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر.

وسيتم فحص سقوط FTX في العديد من جلسات الاستماع في الكونجرس هذا الشهر، حيث من المقرر أن تعقد لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الاجتماع الأول في سلسلة من الاجتماعات في 13 ديسمبر.

قال الرئيس التنفيذي لشركة FTX المعين حديثًا جون راي في دعوى قضائية أمريكية أن هناك إشرافًا تنظيميًا معيبًا ونقصًا في سيطرة الشركات على بورصة العملات المشفرة المفلسة التي أسسها Sam Bankman-Fried.