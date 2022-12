شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خدمة Duplex on the Web ولماذا قررت جوجل إغلاقها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت شركة جوجل مؤخرا خدمة Duplex on the Web، حيث قالت الشركة "تم إغلاق Duplex on the Web، ولن يتم دعمها اعتبارًا من ديسمبر 2022، ولن يتم دعم أي ميزات أتمتة تم تمكينها بواسطة Duplex on the Web بعد هذا التاريخ".





ما هي Duplex on the Web؟تم تصميم Duplex on the Web بشكل أساسي للشركات ، وقد مكّن مساعد جوجل من تنفيذ إجراءات مختلفة على موقع الويب، حيث قدمت جوجل ميزة Duplex on the Web في مؤتمرها السنوي للمطورين لعام 2019 I / O.

ويمكن أن يؤدي Duplex on the Web العديد من المهام ، بما في ذلك الخروج بمساعدة منافذ البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ، وطلب الطعام من مواقع المطاعم ، وحتى شراء التذاكر من مواقع الأفلام.





لماذا قامت جوجل بإغلاق Duplex on the Web؟في رسالة بريد إلكتروني ، أخبر متحدث باسم جوجل TechCrunch ، "بينما نواصل تحسين تجربة Duplex ، فإننا نرد على التعليقات التي سمعناها من المستخدمين والمطورين حول كيفية تحسينها"، ومع ذلك ، ليس من الواضح سبب إيقاف الخدمة.

وأشار تقرير حديث صادر عن The Information إلى أن جوجل لم تكن حريصة جدًا على الاستثمار في تطوير مساعد جوجل للأجهزة التي لم تصنعها جوجل، وقال التقرير بدلاً من أن جوجل تعتقد أن الاستثمار في الأجهزة يمكن أن يكون أكثر ربحية للشركة.