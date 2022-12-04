شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما تأثير التاكسى الكهربائى الطائر على مستقبل صناعة الطيران؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت أفلام الخيال العلمي في ستينيات القرن الماضي العالم يعج بمركبات طائرة ‏ينتقل بها البشر من أمام منازلهم، لكن مثل هذا الخيال يقترب من الواقعية في ‏السنوات القليلة المقبلة حسبما نقلت CNBC.

ويأتي هذا في ظل عمل العديد من الشركات الناشئة في الولايات المتحدة وغيرها من ‏الدول حول العالم على تطوير التاكسي الكهربائي الطائر والذي يقلع من الأرض ‏ويحلق أعلى المدن حاملاً الركاب من مدينة أو منطقة لأخرى.‏

وفي ضوء ذلك، تستثمر شركات الطيران التجاري في هذا النوع من التكنولوجيا ‏لإطلاق رحلات قصيرة من المطارات ونقل الركاب بسرعات أعلى.‏

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، انضمت شركة ‏Delta Airlines‏ إلى قائمة من ‏شركات الطيران الداعمة للشركات الناشئة المطورة لتكنولوجيا المركبات الكهربائية ‏الطائرة، حيث استثمرت 60 مليون دولار في شركة ‏Joby Aviation‏.‏

وكانت ‏Joby‏ قد أعلنت في عام 2021 عن خطتها لإطلاق خدمة التاكسي الطائر ‏بحلول عام 2024 على غرار خدمات شركة ‏Uber‏.‏

أيضاً تتعاون ‏United Airlines‏ مع شركة ‏Heart Aerospace‏ السويدية ‏الناشءة لإطلاق مسارات إقليمية للتاكسي الكهربائي الطائر بحلول عام 2030.‏

وعلاوةَ على ذلك، تستثمر ‏American Airlines‏ 25 مليون دولار في شركة ‏Vertical Aerospace‏ البريطانية لتطوير مركبات طائرة تعمل بالكهرباء.‏





صناعة الطيران

يتساءل بعض الخبراء عن شكل مستقبل الصناعة في ضوء تطوير خدمات التاكسي ‏الكهربائي الطائر خلال السنوات العشر المقبلة لا سيما وأن هذه الخدمة سوف ‏تستغل البنية التحتية الجاهزة من المطارات التقليدية.‏

من المفترض أن تحل هذه المركبات الطائرة محل السيارات الشخصية لتوفير ‏خدمات التنقل السريع جواً بين المدن والأحياء والمناطق الحضرية.‏

وأكد محللون أن البنية التحتية لهذه الخدمة بالذات لا تزال في حاجة للتطوير حيث ‏ينقصها محطات الوقوف والإقلاع بعيداً عن المطارات التقليدية.‏

وتشير التوقعات إلى أن العديد من الرحلات التجريبية القصيرة سوف تتم بخدمات ‏التاكسي الكهربائي الطائر بشكل أكثر كثافة بداية من عام 2025.‏

كما أن الشركات الناشئة العاملة في تطوير مركبات التاكسي الكهربائي الطائر لا ‏تزال في حاجة لمزيد من الاستثمارات، ويتساءل البعض: هل يتم ضخ استثمارات ‏في تكنولوجيا ناشئة لا تزال في حاجة لبنية تحتية، أم يتم ضخ استثمارات في ‏صناعة الطيران القائمة لتطويرها؟