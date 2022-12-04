علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: ما تأثير التاكسى الكهربائى الطائر على مستقبل صناعة الطيران؟

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القاهرة - سامية سيد - أظهرت أفلام الخيال العلمي في ستينيات القرن الماضي العالم يعج بمركبات طائرة ‏ينتقل بها البشر من أمام منازلهم، لكن مثل هذا الخيال يقترب من الواقعية في ‏السنوات القليلة المقبلة حسبما نقلت CNBC.

 

ويأتي هذا في ظل عمل العديد من الشركات الناشئة في الولايات المتحدة وغيرها من ‏الدول حول العالم على تطوير التاكسي الكهربائي الطائر والذي يقلع من الأرض ‏ويحلق أعلى المدن حاملاً الركاب من مدينة أو منطقة لأخرى.‏

 

وفي ضوء ذلك، تستثمر شركات الطيران التجاري في هذا النوع من التكنولوجيا ‏لإطلاق رحلات قصيرة من المطارات ونقل الركاب بسرعات أعلى.‏

 

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، انضمت شركة ‏Delta Airlines‏ إلى قائمة من ‏شركات الطيران الداعمة للشركات الناشئة المطورة لتكنولوجيا المركبات الكهربائية ‏الطائرة، حيث استثمرت 60 مليون دولار في شركة ‏Joby Aviation‏.‏

 

وكانت ‏Joby‏ قد أعلنت في عام 2021 عن خطتها لإطلاق خدمة التاكسي الطائر ‏بحلول عام 2024 على غرار خدمات شركة ‏Uber‏.‏

 

أيضاً تتعاون ‏United Airlines‏ مع شركة ‏Heart Aerospace‏ السويدية ‏الناشءة لإطلاق مسارات إقليمية للتاكسي الكهربائي الطائر بحلول عام 2030.‏

 

وعلاوةَ على ذلك، تستثمر ‏American Airlines‏ 25 مليون دولار في شركة ‏Vertical Aerospace‏ البريطانية لتطوير مركبات طائرة تعمل بالكهرباء.‏


صناعة الطيران

يتساءل بعض الخبراء عن شكل مستقبل الصناعة في ضوء تطوير خدمات التاكسي ‏الكهربائي الطائر خلال السنوات العشر المقبلة لا سيما وأن هذه الخدمة سوف ‏تستغل البنية التحتية الجاهزة من المطارات التقليدية.‏

 

من المفترض أن تحل هذه المركبات الطائرة محل السيارات الشخصية لتوفير ‏خدمات التنقل السريع جواً بين المدن والأحياء والمناطق الحضرية.‏

 

وأكد محللون أن البنية التحتية لهذه الخدمة بالذات لا تزال في حاجة للتطوير حيث ‏ينقصها محطات الوقوف والإقلاع بعيداً عن المطارات التقليدية.‏

 

وتشير التوقعات إلى أن العديد من الرحلات التجريبية القصيرة سوف تتم بخدمات ‏التاكسي الكهربائي الطائر بشكل أكثر كثافة بداية من عام 2025.‏

 

كما أن الشركات الناشئة العاملة في تطوير مركبات التاكسي الكهربائي الطائر لا ‏تزال في حاجة لمزيد من الاستثمارات، ويتساءل البعض: هل يتم ضخ استثمارات ‏في تكنولوجيا ناشئة لا تزال في حاجة لبنية تحتية، أم يتم ضخ استثمارات في ‏صناعة الطيران القائمة لتطويرها؟

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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