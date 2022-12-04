شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصدر تنبيهات أمان عاجلة للملايين بشأن كلمات المرور المسروقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُصدر جوجل تحذيرات لملايين مستخدمي أندرويد الذين انتهكوا كلمات المرور، حيث تمتلك الشركة التقنية ميزة تنبه الأشخاص إذا كانت كلمة المرور الخاصة بهم جزءًا من عملية اختراق - وهي تعمل على هواتف أندرويد.

يطلق عليه فحص كلمة المرور وهو شيء يجب ألا تتجاهله أبدًا وفقا لموقع ذا صن.

تقوم جوجل بذلك عن طريق مطابقة كلمات المرور الخاصة بك مع خروقات البيانات المعروفة والمتاحة بسهولة للمحتالين على الإنترنت.

هذا يعني أنه يمكنك تغيير التفاصيل الخاصة بك قبل أن يحاول المتسلل استخدامها للوصول إلى حساباتك.

حتى الآن كان متاحًا على جوجل كروم لسطح المكتب.

لكن الشركة قطعت خطوة إلى الأمام في وقت سابق من هذا العام حيث قدمت التنبيه إلى كروم على أجهزة أندرويد أيضًا.

يعد Password Checkup لنظام أندرويد أحد أحدث الميزات المفيدة التي يمكن الوصول إليها على مساعد جوجل.

ستساعد الحماية الإضافية المستخدمين على "التحقق من بيانات الاعتماد المحفوظة الخاصة بهم بحثًا عن نقاط الضعف الأمنية وتوفر قائمة بالإجراءات لتحسين النظافة عبر الإنترنت" ، على حد تعبير جوجل.

عندما يظهر الإشعار سيعرض مساعد جوجل إنشاء كلمة مرور جديدة لك تلقائيًا.

سيتم بعد ذلك تخزينه على حساب جوجل الخاص بك للاستدعاء كلما احتجت إلى الوصول إلى هذا الموقع.

للاستفادة من هذه الميزة، ستحتاج إلى تثبيت أحدث إصدار من جوجل بلاى.

هذه الخطوة هي واحدة من عدة خطوات أكثر صرامة من عملاق التكنولوجيا في الآونة الأخيرة.

تم إطلاق تحذير منبثق جديد مؤخرًا لخدمة جوجل شات، لتنبيه المستخدمين بالروابط المشبوهة التي تظهر في المحادثات.

تضيف جوجل أيضًا حالة أمان المستخدم إلى التطبيقات التي يستخدمونها، والتي ستحتوي على رمز تنبيه أصفر على صورة ملفهم الشخصي كلما تم وضع علامة على شيء ما.

وفي الوقت نفسه تم تعيين كروم وأندرويد لتلقي بطاقات افتراضية تسمح للمتسوقين بإخفاء رقم بطاقة الائتمان أو الخصم عند إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت.