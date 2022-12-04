شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يخطط إيلون ماسك لإعادة المعلنين لـ تويتر.. اعرف خطته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر في أواخر أكتوبر، أوقف العديد من المعلنين الإعلان مؤقتًا على منصة التواصل الاجتماعي، إنهم قلقون من أن رسائلهم قد تظهر بجوار الرسائل التي تحتوي على كلام يحض على الكراهية، ولمعالجة هذه المشكلات، طمأن المالك الجديد المعلنين مرارًا وتكرارًا من خلال إصدار البيانات التي تُظهر منصة المدونات الصغيرة بشكل إيجابي.

ومع ذلك، يبدو أن التأكيدات ليست كافية لإبعاد المعلنين عن موقفهم، حيث يخطط المالك الجديد الآن لطريقة جديدة في محاولة لإعادته إلى تويتر. يزعم تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال أن ماسك يخطط لتقديم "حوافز سخية" للمعلنين للإعلان على المنصة.

وبحسب ما ورد يتم تقديم "الحوافز السخية" لأولئك الذين يعلنون على المنصة قبل 31 ديسمبر، وهذه الخطوة هي محاولة واضحة لزيادة الإنفاق الإعلاني قبل نهاية العام، ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي تمت مشاركتها مع منشور Marketing Brew من قبل اثنين من المديرين التنفيذيين لوكالات الإعلان ، فإن "القيمة المضافة" للمعلنين تصل إلى حد إنفاق إضافي معين.

وهذا يعني أن تويتر سيقدم حوافز على أساس إنفاق المعلنين، وفي إحدى الحالات ، يعرض تويتر مطابقة الإنفاق الإعلاني.





ما مقدار الحافز الذي يقدمه تويتر للمعلنينداخل الولايات المتحدة، إذا أنفق المعلن 200000 دولار ، فسيحصل على 25٪ من القيمة المضافة، وبالمثل ، إذا أنفق المعلن 350 ألف دولار، فسيحصل على إضافة قيمة بنسبة 50٪ ، وإذا كان الإنفاق 500000 دولار ، فسيحصل على قيمة مضافة بنسبة 100٪، أي 1 مليون دولار .

وعلاوة على ذلك، لا يشمل العرض Amplify الخاص بـ تويتر ، والذي تم تصميمه للسماح للناشرين ومنشئي المحتوى بتحقيق الدخل من محتوى الفيديو الخاص بهم على تويتر، وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 90٪ من عائدات تويتر تأتي من الإعلانات.