شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيف يمكنك تحسين عمر البطارية على هواتف آيفون 14 الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عمر البطارية أحد أهم الجوانب التي يجب مراعاتها عند شراء هاتف جديد، وهذا يرجع إلى حقيقة أن الناس أصبحوا أكثر اعتمادًا على هواتفهم للأغراض الشخصية والمهنية، ويحظى أيفون بكونه هاتفًا ذكيًا متميزًا من قبل الكثيرين، مع ذلك ، يمكن أن يكون مشكلة حقيقية إذا كانت بطاريته تنفد بشكل أسرع من المتوقع.



تدعي شركة أبل أن سلسلة أيفون 14 توفر "أفضل عمر للبطارية على الإطلاق في أيفون". تدعي شركة أبل أن سلسلة أيفون 14 توفر "أفضل عمر للبطارية على الإطلاق في أيفون". ما الذي يسبب ارتفاعات في استخدام البطارية؟

- استعادة النسخة الاحتياطية على أيفون.

- قد يؤدي تنزيل ملفات الوسائط المتعددة كبيرة الحجم إلى نفاد طاقة البطارية.

- استخدام التطبيقات التي تتعقب الموقع باستمرار.

- عادةً ما تولد أجهزة أيفون مزيدًا من الحرارة أثناء استعادة البيانات وتستهلك المزيد من البطارية.

1. افتح الإعدادات على أيفون.

2. اضغط على البطارية.

3. حدد صحة البطارية والشحن.

4. تبديل شحن البطارية المحسن إلى تشغيل.

هناك طريقة أخرى لتحسين عمر البطارية على أيفون وهي استخدام وضع الطاقة المنخفضة - الذي يساعد على إطالة عمر بطارية هاتفك، وتعمل الميزة على تعليق جلب البريد وتحديث تطبيق الخلفية وإيقاف التنزيلات التلقائية وغيرها.

كيفية تشغيل وضع الطاقة المنخفضة على أيفون:

1. اذهب إلى الإعدادات

2. قم بالتمرير إلى أسفل وانقر فوق البطارية.

3. تبديل وضع الطاقة المنخفضة إلى تشغيل

إذا كنت تريد أن تدوم بطارية أيفون لفترة أطول - وفي أثناء ذلك ، قم بشحنها بسرعة - استمر في التحقق من صحة البطارية بانتظام. يحتوي أيفون على ميزة تساعد الأشخاص على تتبع صحة البطارية، لا تشحن هاتفك بأكثر من 80٪ من المستويات لأن أجهزة أيفون بها ميزة تعمل على إبطاء سرعة الشحن تلقائيًا بمجرد وصولها إلى 80٪.