شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف جهات اتصال متعددة على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الميزات على آيفون التي تجعل الحياة أسهل ويمكن تنفيذها في لمح البصر، ومع ذلك كان حذف جهات اتصال متعددة دفعة واحدة غائبًا بشكل واضح، وهى من الأشياء التي بدت غريبة إلى حد ما هي إذا اضطر المرء إلى حذف جهات اتصال متعددة على آيفون دفعة واحدة، فيجب على المستخدم تسجيل الدخول إلى iCloud ثم حذفه.

يبدو من الغريب أن الميزة لم تكن موجودة ولكنها حقيقية ومع نظام التشغيل iOS 16 سهلت آبل على مستخدمي آيفون حذف جهات اتصال متعددة دفعة واحدة.

فيما يلي الخطوات التي يجب على المرء اتباعها لحذف جهات اتصال متعددة على آيفون:

افتح تطبيق جهات الاتصال على آيفون.

اختر جهات الاتصال التي تريد حذفها.

استخدم إصبعين لتحديد جهة اتصال واحدة.

ثم اسحب لأعلى أو لأسفل لتحديد المزيد من جهات الاتصال التي يجب حذفها

إذا تم تمييز جهات الاتصال باللون الرمادي، فهذا يعني أنه قد تم اختيارها

الضغط لفترة طويلة على جهات الاتصال المحددة وستظهر القائمة المنبثقة حيث يمكنك رؤية خيار حذف جهات الاتصال

انقر فوق حذف وسيتم حذف جهات الاتصال.