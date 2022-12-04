شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إضافة وحذف الأعمدة في محرر مستندات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يشعر المستخدمون في كثير من الأحيان بالحاجة إلى إضافة عمود بين النص في ملف محرر مستندات جوجل لفهم أفضل. ولكن هل تعلم أنه يمكنك بسهولة إضافة عمود وإزالته في مستند Google Doc؟ اتبع الخطوات التالية لتخصيص مستند Google Doc الخاص بك حسب حاجتك.

حوّل النص إلى أعمدة

الخطوة 1: افتح مستندًا في محرر مستندات جوجل

الخطوة 2: حدد الآن النص الذي ترغب في وضعه في الأعمدة

الخطوة 3: الآن انقر فوق تنسيق ثم أعمدة

الخطوة 4: بعد ذلك قم بإجراء التغييرات الخاصة بك وانقر فوق "تطبيق"

قم بإزالة تنسيق العمود

الخطوة 1: حدد الأعمدة التي تريد تغييرها

الخطوة 2: الآن انقر فوق تنسيق ثم أعمدة ثم عمود واحد

يُسمح لك أيضًا بإضافة فاصل عمود في محرر مستندات جوجل. تجعل فواصل الأعمدة النص التالي يبدأ في أعلى العمود التالي، على غرار فاصل الصفحة.

الخطوة 1: افتح المستند في محرر مستندات Google

الخطوة 2: انقر فوق جزء العمود حيث تريد إضافة فاصل

الخطوة 3: انقر فوق إدراج ثم استراحة ثم فاصل عمود

وهذه الميزات غير متوفرة في المستندات ذات التنسيق غير المقسم إلى صفحات. لاستخدام هذه الميزات تأكد من أن المستند بتنسيق الصفحات.