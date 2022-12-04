شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق مايكروسوفت Teams يحصل على مميزات جديدة.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد تطبيقات مكالمات الفيديو مثل Zoom و Google Meet و مايكروسوفت Teams مهمة جدًا لحالات العمل عن بُعد وقد أصبحت سائدة أثناء الوباء، فيما يعد مايكروسوفت Teams إحدى الأدوات الشائعة التي يمكن استخدامها للاجتماعات الرسمية والأصدقاء أو لم شمل الأسرة.

حيث تدعم منصة مكالمات الفيديو من مايكروسوفت المزامنة عبر الأجهزة ويمكن الوصول إليها عبر منصات مختلفة بما في ذلك - الويب وسطح المكتب و أندرويد و iOS، وقد أعلنت الشركة مؤخرا عن تحديث جديد لمنصة الاتصال عبر الفيديو Teams على الأجهزة المحمولة.

وسيضيف هذا التحديث ميزة مهمة في Teams كانت مفقودة من تطبيق أندرويد، حيث تتوفر ميزة النسخ المباشر على تطبيقات الويب وسطح المكتب الخاصة بـ مايكروسوفت Teams منذ العام الماضي، والآن ، هذه الميزة تشق طريقها إلى الأجهزة المحمولة.

ولتمكين أو تعطيل النسخ المباشر لمتحدث ، يمكن لمستخدمي مايكروسوفت Teams على أندرويد الآن تحديد خيار "مزيد من الإجراءات" أثناء اجتماع مستمر، وسيكون هذا الخيار متاحًا على تطبيق أندرويد لكل من الاجتماعات الفردية ومكالمات الفيديو الجماعية.

وتدعي مايكروسوفت أنه بمجرد تمكين هذه الميزة ، ستبدأ النسخ الحية تلقائيًا في الظهور في محادثة الاجتماع مع تسميات المتحدث المحددة، ويمكن للمستخدمين أيضًا زيارة قسم "الملفات" في التطبيق للوصول إلى النص الكامل بعد انتهاء الاجتماع.

ويعد النسخ المباشر من أكثر الميزات المفيدة المتاحة لأدوات مؤتمرات الفيديو، ويمكن أن تنقذ هذه الميزة المستخدمين من تدوين ملاحظات الاجتماع يدويًا أثناء مواكبة المتحدث، كما يمكن أن تكون ميزة النسخ المباشر من مايكروسوفت Teams مفيدة حقًا للطلاب الذين يحضرون الفصول الدراسية عبر الإنترنت.

ويمكن أن تكون النسخ الحية بمثابة نسخة من المحاضرات للطلاب لإعادة النظر فيها إذا فاتهم أي شيء أثناء الفصل.