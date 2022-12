شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز الألعاب المتاحة على Xbox Game Pass خلال ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت أنها تقوم بتحديث ألعاب Xbox Game Pass عن طريق إضافة 11 لعبة أخري، حيث ستتوفر هذه الألعاب على اشتراكات Xbox Game Pass و Xbox Game Pass Ultimate في النصف الأول من ديسمبر.

وعلاوة على ذلك ، ستتم أيضًا إزالة 11 لعبة من خدمة الاشتراك بحلول 15 ديسمبر، كما أعلنت مايكروسوفت أنه يمكن للاعبين الآن لعب لعبة Eastward، وThe Walking Dead: The Final Season، وخدمة التوصيل الموثوقة (PC) على Game Pass، كما ستتم إضافة الجزء الثاني من الألعاب في 6 ديسمبر، وهي تتضمن Lego Star Wars: The Skywalker Saga وإصدار اليوم الأول Hello Neighbor 2.

كما ستزيد القائمة في 8 ديسمبر مع Chained Echoes وMetal: Hellsinger (Xbox One)، وتجدر الإشارة إلى أن اللعبة كانت متاحة بالفعل لـ Series X | S والكمبيوتر الشخصي والسحابة.

وفي 13 ديسمبر ، ستحصل خدمة الألعاب على إصدار اليوم الأول من High on Life جنبًا إلى جنب مع Potion Craft.

وسيشهد يوم 15 ديسمبر إضافة Hot Wheels Unleashed: Game of the Year Edition و Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لمشتركي Xbox Game Pass Ultimate و Xbox Live Gold لعب Colt Canyon لشهر كامل و Bladed Fury من 16 ديسمبر حتى 15 يناير، وتجدر الإشارة إلى أن أولئك الذين لديهم اشتراك Xbox Game Pass Ultimate ، يحصلون على جميع مزايا Xbox Live Gold والوصول إلى EA Play.

كما أعلنت مايكروسوفت أيضًا عن قائمة 11 لعبة ستتم إزالتها في 15 ديسمبر، وتشمل القائمة Aliens: Fireteam Elite و Breathedge و Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age و Firewatch و Lake و One Piece: Pirate Warriors 4 و Neoverse و السباق مع رايان ، سجل حرب لودوس: ديدليت في متاهة العجائب ، جولة روري ماكلروي PGA ، والمحولات: ساحات القتال.