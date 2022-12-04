شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للمنافسة في الميتافيرس.. موزيلا تستحوذ على Active Replica والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت Mozilla ، مطور متصفح الإنترنت Firefox ، الاستحواذ على منصة المساحات الافتراضية Active Replica في الولايات المتحدة لتعزيز إستراتيجيتها في عالم الـ metaverse، حيث اشترت Mozilla الشركات الناشئة لأنها تبني Hubs ، منصة تعاون الواقع الافتراضي (VR) للشركة.

وقال إيمو يودوم ، نائب الرئيس الأول في Mozilla: "إن إحضار النسخة المتماثلة النشطة على متن الطائرة سيساعدنا على تسريع بعض أهم أعمالنا المطلوبة ، بما في ذلك مستويات الاشتراك الأكثر تخصيصًا ، وتحسين تجربة Hubs على متن الطائرة، وتقديم إمكانات تفاعل جديدة في محرك Hubs". في مدونة.

وأضاف: "معًا ، نرى أن هذه فرصة رئيسية لجلب المزيد من الابتكار والإبداع إلى Hubs أكثر مما نستطيع بمفردنا. سنستفيد من خبرتهم الفريدة وقدرتهم على إنشاء تجارب مدهشة تساعد المؤسسات على استخدام المساحات الافتراضية لإحداث تأثير"، أضاف. .

وتوفر Active Replica ، التي تأسست في عام 2020 ، حزم أحداث افتراضية تتضمن تصميم مكان مخصص وتخطيط أحداث وترفيه مباشر ودعم تقني، فيما أطلقت Mozilla Hubs في عام 2018 ، والتي توفر أدوات التطوير والبنية التحتية اللازمة للسماح للمستخدمين بزيارة البوابة من خلال أي متصفح والتعاون مع الآخرين في بيئة VR.