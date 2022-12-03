شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 6 أشهر ..عودة رواد الفضاء الصينيين شنتشو 14 إلى الأرض غدًا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد ثلاثة رواد فضاء أمضوا ستة أشهر في الفضاء لبناء محطة فضاء جديدة فى الصين للعودة إلى ديارهم، وفقًا لتقرير Spaces.

ومن المقرر أن يغادر تشين دونغ وليو يانغ وكاي زوزهي محطة تيانغونغ الفضائية ويعودون إلى الغلاف الجوي للأرض في مركبتهم الفضائية شنتشو 14 غدا الأحد 4 ديسمبر.

كما سيهبط الطاقم في كبسولة عودتهم في صحراء جوبي بالقرب من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في حوالي الساعة 7:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويتم فتح نافذة احتياطية للهبوط لمدة 90 دقيقة ، أو مدار واحد حول الأرض ، لاحقًا.

وتم إطلاق ثلاثى شنتشو 14 للوحدة الأساسية لمحطة تيانخه الفضائية من جيوتشيوان في 5 يونيو وأشرف على وصول وحدتين جديدتين في المدار، مما ساعد على استكمال تيانجونج على شكل حرف T.

وقد استقبلوا طاقم شنتشو 15 القادم يوم 29 نوفمبر ، وهي المرة الأولى التي ترسل فيها الصين ستة رواد فضاء إلى الفضاء في نفس الوقت، وبعد الاحتفال بالتجمع المداري ، بدأ الطاقمان في التحضير لأول تسليم لطاقم Tiangong ورحلة طاقم شنتشو 14 إلى الوطن.

وأفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن أطقم العمل الأرضية أكملت تدريبات الإنقاذ والانتعاش يوم الخميس 1 ديسمبر استعدادًا للهبوط.