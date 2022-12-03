إغلاق الفم بشريط لاصق!.. تحذيرات من اتجاه خطير على «تيك توك» لفقدان الوزن

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر أطباء من أحدث اختراق صحي مزيف على منصة "تيك توك" يتضمن إغلاق فمك قبل النوم لفقدان الوزن.

وحصدت مقاطع الفيديو على "تيك توك" التي تزعم فوائد غلق الفم قبل النوم مئات الآلاف من المشاهدات.

ووفقاً لشركة Somnifix المصنعة لشريط الفم، فإن إحدى هذه الفوائد هي أن إجبار نفسك على التنفس من خلال الأنف يعزز فقدان الدهون فقط.

ويدّعي المؤيدون أيضا لهذه الفكرة أنه يحسن تدفق الهواء ويريح الجسم ويوقف الشخير ويساعد الناس على النوم.

وعلّق الدكتور راج داسجوبتا، أخصائي النوم في جامعة جنوب كاليفورنيا، على هذا الأمر قائلاً إن لصق الفم في أسوأ الأحوال يمكن أن يؤدي إلى إعاقة التنفس والاختناق.

وأوضح داسجوبتا أنه "إذا كنت تعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي، نعم، يمكن أن يكون هذا خطيرا للغاية''.

وعلى الرغم من تحذيرات المتخصصين في الرعاية الصحية، إلا أن إغلاق الفم يعد أحدث اتجاهات "تيك توك" المثيرة للجدل.

ويخشى المتخصصون من أن المشاركة في هذا الاتجاه يمكن أن تضر 22 مليون أمريكي يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم - وهي حالة يتوقف فيها التنفس بشكل متكرر ويبدأ في الليل.

كما يمكن أن يحدث عندما يؤدي استرخاء عضلات حلق الشخص أثناء النوم إلى إعاقة المسالك الهوائية، أو عندما لا يرسل الدماغ إشارات إلى الجسم بشكل صحيح لمواصلة التنفس.

وحذر الخبراء ايضاً من أن انسداد الفم يمكن أن يزيد أعراض انقطاع النفس النومي سوءا.

وصرحت الدكتورة ميجان آكو، أخصائية أمراض الرئة والنوم في جامعة ميشيجان هيلث، بأنه "الأهم من ذلك، إذا كنت تعاني من احتقان أنف أو انحراف في الحاجز الأنفي، فمن المحتمل أن تحد من تدفق الهواء إذا قمت بإغلاق فمك. هذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نوصي بالتأكيد بتجنب لصق الفم لدى الأشخاص المصابين بأمراض الأنف المعروفة وعند الأطفال".

ولا يعد إغلاق الفم ممارسة جديدة، ولكنه انتشر بشكل كبير على "تيك توك" حيث نشر ملايين المستخدمين تجاربهم، وحصلت بعض مقاطع الفيديو على ما يصل إلى 500.000 إعجاب.