شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن طائرة التخفى الأحدث تكنولوجيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجيش الأمريكي عن B-21 Raider، أول قاذفة شبحية جديدة منذ 30 عامًا وهى نورثروب جرومان والتى طورت الطائرة وأظهرت لنا لأول مرة صورة ظلية للطائرة الاكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية مغطاة بطريق العودة فى عام 2015، وفقًا لتقرير engadget.

وقال التقرير، قدم البنتاجون رسميًا B-21 في حدث في مصنع Northrop Grumman في بالمديل كاليفورنيا، ولكن معظم من تفاصيلها لا تزال سرًا، وأطلقت عليها الشركة اسم "أول طائرة من الجيل السادس في العالم" ، مما يعني أنها أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية من الطائرات العسكرية في الخدمة اليوم.

ووفقًا لـ ABC News، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال الحدث أنه "لا يوجد قاذفة بعيدة المدى أخرى يمكنها أن تضاهي كفاءة [B-21]، وقال أوستن أيضًا إن "خمسين عامًا من التقدم في التكنولوجيا المنخفضة الملحوظة" قد دخلت إلى الطائرة وأنه حتى أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تطوراً ستواجه صعوبة في اكتشاف B-21 في السماء.

وقالت نورثروب جرومان في إعلان سابق إن الطائرة صُممت باستخدام تقنية التخفي من الجيل التالي بحيث تظل غير قابلة للكشف حتى بالنسبة للرادارات المتقدمة وأنظمة الدفاع الجوي.

وقال مسؤول فى شركة نورثروب جرومان أيضًا إن الطائرة B-21 يمكنها الطيران في وضع التخفي الكامل كل يوم ، ووفقًا لمجلة Air and Space Force Magazine ، على عكس الطراز الحالي الذي يحتاج إلى مئات الساعات من الصيانة بين المهام ستستخدم الطائرة بنية تحتية رقمية قائمة على السحابة تكون أرخص وأسهل في الصيانة ، ويمكن للجيش أيضًا طرح ترقيات سريعة لمكونات منفصلة بحيث تكون دائمًا محمية من التهديدات المتطورة.

وتعمل شركة Northrop Grumman حاليًا على ست وحدات B-21 ، والتي هي في مراحل مختلفة من الإنتاج ، ولكن من المتوقع أن تطلب القوات الجوية 100 منها على الأقل، وسيبدأ الجيش في اختبار القاذفة الشبح في كاليفورنيا في وقت ما من العام المقبل قبل أن تدخل الوحدات الأولى الخدمة بحلول منتصف عام 2020.