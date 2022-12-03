شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحاضرون فى كأس العالم يمكنهم استخدام الواقع المعزز للاطلاع على إحصائيات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأشخاص الذين سيحضرون كأس العالم FIFA في قطر ليس عليهم أن يفوتوا جميع إحصاءات اللاعبين التي سيشاهدونها أثناء مشاهدة المباريات على التلفزيون، ويحتوي تطبيق FIFA + على ميزة الواقع المعزز التي تسمح للجماهير بمشاهدة إعادات VAR وزوايا الكاميرا البديلة، وفقا لتقرير engadget.

ويقول FIFA أن الأشخاص الذين يحضرون المباريات شخصيًا هم فقط من يمكنهم الوصول إلى تجربة ملعب FIFA + وفقًا لمقطع فيديو اكتسب قوة جذب منهم ، حيث يقوم المستخدمين توجيه كاميرا هواتفهم إلى أرضية الملعب، وسينبثق تراكب يمكّنهم من الضغط على لاعب لرؤية أشياء مثل سرعة حركتهم وخريطة الحرارة الفردية.

ويمكن أن تكون إعادة تشغيل VAR مفيدة لأولئك الموجودين في الاستاد للتعرف على سبيل المثال لماذا اتخذ الحكم قرارًا معينًا، وفى إطار التحضير لهدف فوز اليابان على إسبانيا ،بدا الأمر كما لو أن الكرة خرجت من اللعب.

وألغى الحكم الهدف في البداية لكنه ألغى القرار بعد أن أظهر حكم الفيديو المساعد وجود قطعة صغيرة من الكرة في الحدود، وقد يكون وجود خيار مشاهدة إعادة VAR على هواتفهم قد ساعد المعجبين الحاضرين على فهم الموقف خاصةً إذا فاتتهم على الشاشة الكبيرة.