شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة "البريد الوارد المركّز" الجديدة في منصة LinkedIn ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع LinkedIn المملوك لشركة مايكروسوفت عن ميزة جديدة تسمى "البريد الوارد المركّز" للحصول على تجربة مراسلة أفضل على المنصة، حيث قالت الشركة إن تجربة المراسلة المحسنة على LinkedIn ستجعل من السهل على الأعضاء في جميع أنحاء العالم العثور على الرسائل الأكثر أهمية والرد عليها.

وستوفر ميزة "البريد الوارد المركّز" تجربة مبوبة مزدوجة ستصنف رسائل المستخدمين الواردة إلى "مركزة" و "أخرى"، وسيحتوي "التركيز" على أكثر الفرص الجديدة والتواصل صلةً بالموضوع ، بينما ستحتوي "أخرى" على باقي محادثات المستخدمين.

وقالت الشركة إنها بصدد طرح برنامج البريد الوارد المركّز تدريجيًا لجميع الأعضاء على مستوى العالم، وسيتلقى المستخدمون قريبًا إشعارًا أعلى صندوق الوارد الخاص بهم على LinkedIn لتجربة علبة الوارد الجديدة المركزة ، حيث سيتمكنون من الاشتراك في هذه التجربة الجديدة.

وفي الشهر الماضي ، طرح موقع LinkedIn ميزة جديدة تتيح للمستخدمين على Android والويب جدولة المنشورات لإرسالها في وقت لاحق.