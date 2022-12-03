8 حلول لـ مشكلة تطبيق OneNote لا يستجيب

حل مشكلة تطبيق OneNote لا يستجيب..OneNote هو أحد أشهر تطبيقات الملاحظات، والذي يعد تابعًا لشركة مايكروسوفت المعروفة والرائدة، تتنافس الشركات المطورة فيما بينها ومن هنا جائت منافسة مايكروسوفت لجوجل بتطبيق OneNote المنافس لتطبيق GoogleKeep للملاحظات، لذا فيعد أحد أفضل تطبيقات الملاحظات التي يمكنك استخدامها..وإن كنت أحد مستخدميه، وتواجه مشكلة تطبيق OneNote لا يستجيب..فهناك العديد من الحلول التي يمكنك تجربتها ولا تقلق فستجد الحل بالتأكيد في إحداها..تابع المقال للتعرف على ما تريد..تابع لتتعرف على المزيد.

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فرض إيقاف التطبيق

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إعادة تهيئة التطبيقات لكي تتمكن من تجربة التطبيق مع ضمان عدم وجود أي عمليات أو بيانات مخزنة، والذي يعطيك فرصة لحل مشكلة تطبيق OneNote عندما تتسنى له الفرصة للبدء من جديد، لذا قم بالتوجة للإعدادات العامة لهاتفك، ثم انتقل إلى إعدادات التطبيقات، ومنها توجه إلى تطبيق OneNote لكي تتمكن من فرض الإيقاف له، لتقوم بتجربته مجددًا وتشغيله من جديد بمجرد الضغط على أيقونة التطبيق لفتحه بشكلٍ عاديّ..لترى ما إذا تم حل مشكلة OneNote لا يستجيب.

مسح البيانات للتطبيق

إَضافة إلى فرض الإيقاف..فإنه يمكن بطريقة أخرى أن تعيد تهيئة التطبيق لتقوم بتجربته مرة أخرى، وهذا من خلال مسح البيانات والملفات المؤقتة التي تم اختزانها من قبل التطبيق بشكلٍ مؤقت، والتي أيضًا يمكن أن يتلف أحدها؛ مما يتسبب في مشاكل للتطبيقات التابعة لكل ملف مؤقت، ومنها مشكلة تطبيق OneNote لا يستجيب..فما عليك هو التوجه إلى الإعدادات/ ثم إلى إعدادات التطبيقات/ ومنها إلى تطبيق OneNote لتتمكن من مسح البيانات من خلال الإعدادات الخاصة به.

إعادة تثبيت التطبيق

عملية إعادة التثبيت للتطبيق هي بمثابة الأخ الأكبر لعمليتي مسح البيانات وفرض الإيقاف..حيث لا يتوقف الأمر على إعادة تهيئة التطبيق، وإنما تلك تعد إعادة بناء لأجزاءه مجددًا على هاتفك من الصفر، فإذا كان عطلًا بأي شيء بالتطبيق فإنك تتوجه إلى فرض الإيقاف ومسح البيانات أولًا..وإن لم يفلح؛ حينئذٍ تقوم بإزالة التطبيق لتثبيته من جديد على هاتفك..لتتسنى لك فرصة تجربته من جديد لترى ما إذا تم حل مشكلة تطبيق OneNote لا يستجيب.

إعادة تشغيل الهاتف

على غِرار إعادة التثبيت..فإن إعادة تشغيل الهاتف هي عملية مفيدة وصحية للهاتف ككُل، بشكلٍ عام..ولحل مشكلة OneNote لا يستجيب بشكلٍ خاص، فإن إعادة تشغيل الهاتف تقوم بإعادة تهيئة أجزاء الهاتف الداخلية من جديد، مما يؤدي إلى احتمالية حل مشكلات بالهاتف دون أي مجهودٍ يذكر منك..فقط بإعادة تشغيل الهاتف! والذي لا يكلفك الكثير عدا الضغط مطولًا على زر الطاقة لاختيار إعادة التشغيل..لتقوم بتجربة تطبيق OneNote مجددًا لترى ما إذا كانت مشكلة OneNote لا يستجيب لازالت قائمة أم لا.

إعادة تعيين إعدادات الهاتف (لأجهزة أوبو وريلمي)

لا أدري إن توفر كخيارٍ في هواتف الشركات الأخرى، ولكن إن كان هاتفك أوبو أو ريلمي فيمكنك أن تستفيد من هذا الإجراء، فإعادة تعيين إعدادات الهاتف تؤدي إلى إعادة تهيئة جميع الإعدادات التي أجريتها في هاتفك مهما كانت، ومن ضمنها إعدادات الأذونات وما إلى ذلك..لذا ما عليك هو التوجه إلى إعدادات الهاتف/ ثم إلى الإعدادات الإضافية/ ثم انتقل إلى إعادة التعيين..واختيار إعادة تعيين إعدادات الهاتف..ثم قم بتجربة تطبيق OneNote مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة OneNote لا يستجيب أم لا.

هل هناك مشكلة بإعدادات المزامنة؟

تطبيق OneNote هو أحد التطبيقات التي تعمل على التخزين السحابي للمعلومات (الملاحظات) التي تختزن عليها وذلك عن طريق المزامنة، مما يتوجب ضبط إعدادات المزامنة بشكلٍ جيد..وبالتالي يتوجب عليك حينئذٍ أن تتفقد ما إذا كانت ثم توجه إلى الأذونات..لترى ما هو مسموحٌ به بشكلٍ تلقائي! وما يجب أن يتم اختيار السماح به يدويًا، ثم تقوم بإعادة تشغيل التطبيق من خلال فرض إيقافه..ثم محاولة فتحه مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة تطبيق OneNote لا يستجيب قد تم حلها أم لا.

إعادة التسجيل في تطبيق OneNote

قد تكون المشكلة التي تعاني منها في OneNote بسبب خطأ ما بخصوص التسجيل بحساب مايكروسوفت الخاص بك على واننوت، لذا ما عليك هو التوجه إلى الخيارات العامة في تطبيق واننوت/ ثم اختيار تسجيل الخروج من التطبيق..بعد ذلك يمكنك أن تقوم بفرض إيقاف التطبيق وتجربة تشغيله مرة أخرى لتسجيل الدخول من جديد! لتتسنى لك فرصة تجربته من جديد لترى ما إذا تم حل مشكلة تطبيق OneNote لا يستجيب.

هل تقوم باستخدام أحدث نسخة للتطبيق؟

مشكلة التطبيق لا يستجيب هي أحد أشهر المشاكل التي يمكن أن تحدث بشكل عام لجميع مستخدمي التطبيق الذي تواجه تلك المشكلة معه..فـ مشكلة تطبيق OneNote لا يستجيب قد تكون مشكلة عامة لجميع المستخدمين؛ وفي تلك الحالة تقوم الشركة المطورة ميكروسوفت بإرسال تحديث لحل جميع المشكلات التي يمر بها المستخدمين..ومنها مشكلة تطبيق OneNote لا يستجيب، لذا قم بالتأكد من أنك تستخدم أحدث نسخة من التطبيق من خلال فتح المتجر الخاص بك/ ثم انتقل إلى تطبيق OneNote/ ثم قم بتحديثه إن كان هناك تحديثًا متوفر.