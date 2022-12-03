شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تواجه دعوى قضائية لجمع البيانات المالية من مواقع إعداد الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مجموعة من المدعين المجهولين الذين قدموا ضرائبهم عبر الإنترنت في عام 2020 باستخدام H&R Block بمقاضاة شركة Meta ، متهمين الشركة بانتهاك ثقة المستخدمين وخصوصيتهم.

وكان تحقيق حديث في Markup كشف أن H&R Block إلى جانب مواقع الإيداع الضريبي الشهيرة الأخرى مثل TaxAct و TaxSlayer يرسلون معلومات مالية حساسة للمستخدمين إلى Meta من خلال أداة تتبع Pixel.

وبيكسل Pixel هو عبارة عن جزء من رمز يمكن للشركات تضمينه على مواقع الويب الخاصة بهم حتى يتمكنوا من تتبع أنشطة الزوار وتحديد مستخدمى Facebook و Instagram لاستهدافهم بالإعلانات.

وعلى ما يبدو ، كانت مواقع إعداد الضرائب المذكورة أعلاه تنقل معلومات شخصية ، مثل بيانات الدخل وحالات التسجيل ومبالغ الاسترداد والمنح الدراسية للمستخدمين إلى Meta من خلال هذا الرمز، وكانت خدمات الإيداع الضريبى قد غيرت بالفعل إعدادات Pixel الخاصة بها للتوقف عن إرسال المعلومات أو كانت تعيد تقييم كيفية استخدام Pixel بحلول الوقت الذي صدر فيه تقرير Markup.

وفي بيان تم إرساله إلى Engadget عند ظهور الأخبار لأول مرة ، قال Meta إنه يُحظر على المعلنين مشاركة المعلومات الشخصية وأنه يستخدم نظامًا آليًا يمكنه تصفية المحتوى الحساس المرسل عبر Pixel، وأقر المدعون في شكواهم (ملف PDF ، بإذن من The Markup ) بأن Meta تطلب من الشركات التى تستخدم Pixel "التمتع بحقوق قانونية في جمع واستخدام ومشاركة" بيانات المستخدم قبل تزويد الشركة بأي معلومات.

ومع ذلك ، يجادل المدعون بأن Meta لا تبذل أي جهد لفرض هذه القاعدة وبدلاً من ذلك تعتمد على "نظام شرف معطل" أدى إلى "انتهاكات متكررة وموثقة".

وفقًا لـ The Markup ، تسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على حالة دعوى جماعية للأشخاص الذين استخدموا خدمات الإعداد الضريبي المذكورة في تقرير المنشور، ولم يتم تسمية الخدمات نفسها كمدعى عليهم في القضية.