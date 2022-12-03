شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تمكين مشاركة الشركاء فى صور جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحافظ صور جوجل على جميع صورك منظمة وآمنة وفي مكان واحد، يمكنك الوصول إلى الصور في أي وقت بمساعدة تطبيق صور جوجل كما أنه يحافظ على هاتفك خالٍ من أي شيء، كذلك يقدم التطبيق أيضًا بعض الميزات المفيدة التي تعزز تجربة المستخدم وإحدى هذه الميزات هي مشاركة الشركاء.

تتيح لك صور جوحل مشاركة صورك تلقائيًا مع شخص مهم في حياتك عند إعداد مشاركة الشريك، لذلك إذا كنت ترغب أيضًا في مشاركة صورك مع شخص ما، فاتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: افتح تطبيق صور جوجل على هاتفك الذكي

الخطوة 2: انقر على صورة ملف تعريف حسابك وانتقل إلى الإعدادات

الخطوة 3: اضغط على مشاركة الشريك وابدأ

الخطوة 4: عليك إدخال عنوان بريد إلكتروني أو تحديده. يمكنك فقط دعوة شخص ما لديه حساب جوجل.

الخطوة 5: عليك تحديد الصورة لإضافتها إلى حساب الشريك الخاص بك

كل الصور: يمكنك مشاركة كل الصور.

صور أشخاص محددين: يمكنك تحديد مجموعة مُصنّفة حسب الوجوه أو أكثر للمشاركة.

ستتم مشاركة الصور التي تطابق أيًا من مجموعات الوجوه المحددة.

تعرف على مزيد من المعلومات حول التصفية حسب مجموعات الوجوه.

إظهار الصور منذ هذا اليوم فقط: ستتم مشاركة أي صور تأتي تواريخها بعد التاريخ المحدد.

الخطوة 6: اضغط على التالي

الخطوة 7: إذا كان كل شيء يبدو على ما يرام فانقر فوق إرسال دعوة.

وقدمت مؤخرًا محرر صور مجمعة جديدًا لصور جوجل.

باستخدام هذه الميزة يمكن للمستخدمين إنشاء صور مجمعة ومشاركتها مع الآخرين بسهولة. يمكن للمستخدمين ببساطة اختيار الصور وتصميمها وصنعها. يمكنك أيضًا تعديل التخطيط وحتى الصور مباشرة من الصورة المجمعة نفسها.