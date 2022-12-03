شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الاتصالات الفيدرالية تسمح لـ SpaceX بنشر 7500 من الأقمار الصناعية Starlink من الجيل الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت شركة SpaceX أولاً من لجنة الاتصالات الفيدرالية الإذن بنشر 29988 من الأقمار الصناعية من الجيل الثاني من Starlink في عام 2020، ووافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الآن على طلبها - جزئيًا على الأقل.

وأعطت اللجنة الضوء الأخضر للشركة لبناء ونشر وتشغيل ما يصل إلى 7500 قمر صناعي لكوكبة Gen2 على ارتفاعات 525 كم و 530 كم و 535 كم، وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إن الموافقة على 7500 قمر صناعي للكوكبة ستسمح لـ SpaceX بتوفير الإنترنت واسع النطاق للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ، حتى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية.

وتحد لجنة الاتصالات الفيدرالية من عدد الأقمار الصناعية التي يمكن أن تنشرها سبيس إكس في الوقت الحالي ، لمعالجة المخاوف بشأن الحطام المداري وسلامة الفضاء، وتقول إن المنحة المحدودة ستساعد في الحفاظ على بيئة فضائية آمنة وحماية مشغلي الأقمار الصناعية والأرض الآخرين من التداخل الضار، وفقا لتقرير engadget.

وأثارت العديد من الشركات وحتى وكالة ناسا مخاوف بشأن خطة سبيس إكس لنشر 30000 قمر صناعي إضافي ، مع الأخذ في الاعتبار أن لجنة الاتصالات الفيدرالية قد منحتها بالفعل إذنًا لإطلاق 12000 من الأقمار الصناعية ستارلينك من الجيل الأول.

وفي رسالة ناسا إلى اللجنة ، تحدثت عن التأثيرات المحتملة لكوكبة موسعة على بعثاتها العلمية ورحلات الفضاء البشرية، وقالت إن عددًا هائلاً من أقمار ستارلينك الصناعية يمكن أن يتسبب في زيادة مخاطر الاصطدام ويؤدي إلى عدد أقل من نوافذ الإطلاق.

ومع ذلك، فإن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تؤجل فقط "الإجراء على ما تبقى من تطبيق SpaceX" في الوقت الحالي، لذلك قد توافق على عمليات نشر إضافية.

وكشف رئيس SpaceX Elon Musk سابقًا أن أقمار Starlink من الجيل الثاني ستكون أكبر بكثير من سابقتها وستحتاج إلى إطلاقها على مركبة إطلاق Starship التابعة للشركة، وأحد الأسباب التي تجعلهم أكبر بسبب هوائياتهم الضخمة التي سيكون لديها القدرة على الاتصال بالهواتف هنا على الأرض ، مثل الأبراج المحمولة في السماء.

وسيعتمد التعاون الذي تم الإعلان عنه بين T-Mobile و SpaceX في أغسطس على أقمار Starlink من الجيل الثاني، وتهدف الشركات إلى إنهاء المناطق الميتة المتنقلة من خلال شراكتهم وتوفير الاتصال أينما كان هناك رؤية واضحة للسماء ، حتى لو كانت في وسط المحيط.