شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستأنف حكم بغرامة ضخمة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحدى جوجل غرامة قياسية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي استهدفت دور نظام التشغيل أندرويد في تقييد المنافسة على الأجهزة المحمولة واختيار المستهلك، وقالت الشركة إنها رفعت استئنافًا ضد عقوبة 4.125 مليار يورو (4.3 مليار دولار أمريكي) "لأن هناك مجالات تتطلب توضيحًا قانونيًا من محكمة العدل الأوروبية" ، أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

واستأنفت جوجل سابقًا أمام محكمة أدنى ، والتي خفضت بشكل طفيف الغرامة الأصلية البالغة 4.34 مليار يورو في قرار منحاز إلى حد كبير إلى المفوضية الأوروبية، حيث إنها أكبر غرامة لمكافحة الاحتكار صادرة عن المفوضية ، أكبر هيئة رقابة على المنافسة في الكتلة المكونة من 27 دولة.

وفي قرارها لعام 2018 ، وجدت اللجنة أن هيمنة نظام أندرويد من جوجل أدى إلى انخفاض المنافسة واختيار المستهلك، وجادلت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بأن نظام أندرويد المجاني والمفتوح المصدر أدى إلى إنتاج هواتف أرخص ثمناً وحفز المنافسة مع منافستها الرئيسية ، Apple.

فيما يعد أندرويد هو نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر شيوعًا ، متفوقًا على نظام التشغيل iOS من Apple، وقالت جوجل: "لقد خلق أندرويد المزيد من الخيارات للجميع ، وليس أقل ، ويدعم الآلاف من الشركات الناجحة في أوروبا وحول العالم".

وكانت الغرامة واحدة من ثلاث عقوبات ضخمة لمكافحة الاحتكار فرضتها اللجنة على جوجل بين عامي 2017 و 2019 ، مما يسلط الضوء على الدور المبكر للكتلة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمالقة التكنولوجيا، وتستأنف جوجل أيضًا أول عقوبة لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ، وهي غرامة قدرها 2.4 مليار يورو لتفضيلها بشكل غير عادل خدمة مقارنة جوجل Shopping ، إلى محكمة العدل ، التي لا يمكنها الحكم إلا على نقاط قانونية.

إنها تستأنف العقوبة الثالثة ، وهي غرامة قدرها 1.49 مليار يورو لإساءة استغلال هيمنتها في الإعلانات على شبكة البحث على الإنترنت ، إلى المحكمة الابتدائية التابعة لمحكمة الاتحاد الأوروبي.