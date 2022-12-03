شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تعمل سماعة الواقع المختلط القادمة من آبل بنظام xrOS.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت شركة Apple داخليًا اسم البرنامج المصاحب لسماعة الواقع المختلط القادمة من "الواقع" إلى "xrOS" ، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج .

كما يلاحظ المراسل ، فإن الاسم الجديد يمثل بشكل أفضل قدرات البرنامج: "XR" وتعني الواقع الممتد ومن المتوقع أن تحتوى سماعة الرأس على ميزات الواقع المعزز والواقع الافتراضى،بالإضافة إلى تغيير الاسم الداخلى، وفقا لتقرير engadget.

ويقول جورمان إن شركة وهمية تدعى Deep Dive LLC قدمت أيضًا علامة تجارية للعلامة التجارية "xrOS" في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى ، بما في ذلك دول في الاتحاد الأوروبي وفي آسيا والمملكة المتحدة وأستراليا والمكسيك وأوكرانيا واليابان وكندا، وكتبت Deep Dive في تطبيقها أنها تقدمت بطلب للحصول على علامة تجارية لـ "شاشات العرض المثبتة على الرأس" والأجهزة التي توفر "الواقع الافتراضى وتجارب الواقع المعزز، ولم تؤكد Apple ما إذا كانت وراء هذا الإيداع.

وفي وقت سابق من هذا العام ، وجد باركر أورتولاني، مدير منتج Vox Media ، طلب براءة اختراع لـ "RealityOS" مقدم من شركة وهمية تسمى Realityo Systems LLC، وذكرت بلومبرج أيضًا فى أغسطس أن شركة وهمية أخرى تحمل اسمًا مختلفًا قد قدمت طلبات للحصول على "Reality One" و "Reality Pro" و "Reality Processor".

وقد يشير هذا التغيير الأخير في الاسم إلى أن Apple بصدد تسوية تفاصيل المشروع من أجل إطلاقه القريب، ويقول Gurman إن Apple تخطط لإطلاق سماعة الرأس ونظام التشغيل المخصص لها ومتجر التطبيقات الخاص بها في وقت ما من العام المقبل.

ووفقًا للتقارير السابقة ، سيحتوي الجهاز على إصدارات افتراضية من تطبيقات الشركة ، بما في ذلك الرسائل و FaceTime والخرائط ، وسيستخدم مسح قزحية العين لعمليات شراء التطبيقات وتسجيل الدخول، وتشير قوائم الوظائف الأخيرة لشركة Apple أيضًا إلى أن عملاق التكنولوجيا يعمل على عالم الواقع المختلط ثلاثي الأبعاد الخاص به ، والذي يمكن أن يصبح منافسًا لرؤية Facebook حول metaverse .