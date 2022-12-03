شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية عرض كلمات مرور Wi-Fi المحفوظة على أيفون و iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أبل خيار مشاركة كلمات مرور Wi-Fi بسهولة بين أجهزة أبل، ومع ذلك ، لمشاركة كلمة مرور Wi-Fi مع أجهزة غير تابعة لأبل ، نحتاج في بعض الأحيان إلى رؤية كلمة المرور، لحسن الحظ ، قدمت أبل القدرة على عرض كلمات المرور لشبكات Wi-Fi المعروفة مع تحديثات iOS 16 و iPadOS 16، إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

المتطلبات المسبقة:- قم بتحديث أيفون و iPad إلى أحدث إصدارات iOS و iPadOS.

- تأكد من حفظ كلمة مرور Wi-Fi على أجهزة أيفون أو iPad.





خطوات لعرض كلمات مرور Wi-Fi المحفوظة على أيفون و iPad- افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون أو iPad

- توجه إلى خيار Wi-Fi

- الآن ، انقر فوق الزر "مزيد من المعلومات" الموجود بجوار شبكة Wi-Fi من قائمة Wi-Fi.

- اضغط على حقل كلمة المرور.

- هل لاحظ أن الجهاز سيطلب منك التحقق من هويتك عن طريق Face ID أو Touch ID حسب الجهاز.

- بمجرد التحقق ، ستتمكن من رؤية كلمة مرور Wi-Fi المحفوظة.

- الآن ، يمكنك إما إلقاء نظرة على كلمة المرور وتذكرها وإدخالها على الجهاز الآخر، أو انسخها وشاركها عبر أي تطبيق مراسلة.





إذا كنت تتساءل عن كيفية مشاركة كلمات مرور Wi-Fi بين أجهزة أبل ، فإليك الخطوات:إذا كانوا يستخدمون iPad أو أيفون أو Mac وكانوا في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، قم بتشغيل Wi-Fi و Bluetooth على كلا الجهازين، أيضًا ، قم بإيقاف تشغيل نقطة الاتصال الشخصية ، إذا كانت قيد التشغيل، تأكد أيضًا من حفظ عنوان البريد الإلكتروني الخاص بـ أبل ID في هاتف شخص آخر.

الآن ، تأكد من أن جهازك (الجهاز الذي يشارك كلمة المرور) مفتوح ومتصل بشبكة Wi-Fi، حدد شبكة Wi-Fi على الجهاز الذي تريد توصيله، الآن على جهازك ، انقر فوق مشاركة كلمة المرور ، ثم انقر فوق تم.