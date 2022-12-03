شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مميزات جديدة لهواتف أندرويد والتلفزيونات وغيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل بعض الميزات الجديدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ، والساعات الذكية والمزيد لالتقاط روح الاحتفالات، وفيما يلي بعض منهم:





-وضع القراءة الجديد في أندرويدستحصل هواتف أندرويد على وضع قراءة جديد ، مما يخلق تجربة قراءة يمكن الوصول إليها يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو الذين يعانون من عسر القراءة، و"بمجرد التثبيت على الإعدادات الخاصة بك ، فإنه يضيف خيارات عرض قابلة للتخصيص - بما في ذلك التباين ونوع الخط وحجمه - ووظيفة تحويل النص إلى كلام مع التحكم في السرعة ،" بحسب الشركة.





تحويل الرموز التعبيرية إلى مجموعة ملصقاتفي منشور المدونة ، قالت جوجل إن Emoji Kitchen به أيضًا رموز تعبيرية جديدة يمكن للمستخدمين مزجها في مجموعات ملصقات إبداعية عبر Gboard.

تصميمات جديدة في تطبيق الصور

تعاونت جوجل مع فنانين - الثنائي البصري للزوج والزوجة الأسترالي DABSMYLA وفنان الألوان المائية الشهير Yao Cheng Design، حيث يمكن للمستخدمين اختيار صورهم وتحديد التصميم وإعادة ترتيب التخطيط باستخدام عناصر تحكم السحب والإفلات.





- مساعد جوجل في تطبيق الجريتقول جوجل أنه يمكن للمرء استخدام مساعد جوجل للانتقال إلى أكثر من 30 نوعًا من التمارين باستخدام تطبيق adidas Running، فقط قل "Hey جوجل ، ابدأ الجري باستخدام adidas Running" وسيفتح التطبيق ويبدأ في تتبع تمرينك ، مع ملاحظة السرعة والمسافة ومعدل ضربات القلب عبر المستشعر المدمج في ساعتك الذكية.





ايقونات جديدة في WearOSسيرى مستخدمو أندرويد الذين لديهم ساعات تعمل بنظام Wear OS مربعات جديدة. يمكنهم الآن التواصل مع جهات الاتصال المفضلة لديهم ومشاهدة أوقات شروق الشمس وغروبها للتخطيط ليومهم.





- إرسال مباشرة من تلفزيون جوجلبدءًا من الأسبوع المقبل ، سيتمكن المستخدمون من الإرسال مباشرة من تطبيق جوجل TV إلى أي تلفزيون متوافق بنقرة واحدة. قال جوجل في منشور المدونة "يمكنك الاستمرار في تصفح الخيارات الأخرى أثناء المشاهدة واستخدام جهازك كجهاز تحكم عن بعد أيضًا"