تكنولوجيا: مارك زوكربيرج :سياسات متجر تطبيقات أبل تقدم "تضاربًا في المصالح"

القاهرة - سامية سيد - انتقد مؤسس Meta والرئيس التنفيذي لها مارك زوكربيرج شركة أبل لسياساتها الخاصة بتعديل محتوى متجر التطبيقات التي تقدم "تضاربًا في المصالح".

وقال زوكربيرج ، مخاطبًا مؤتمر New York Times DealBook ، "إنه من الصعب لشركة واحدة أن تكون قادرة على التحكم في تجارب التطبيقات التي تنتهي على الجهاز"، وقال إن "الغالبية العظمى من الأرباح في النظام البيئي للجوال تذهب نحو شركة آبل".

وعن كون ماسك هو المالك الجديد لموقع تويتر ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta "سيكون من المثير للاهتمام للغاية أن نرى كيف سيحدث ذلك"، وبعد اجتماعه مع تيم كوك ، الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، قال ماسك إنهم قد "حلوا" سوء التفاهم بشأن منصة التدوين المصغرة التي ربما تمت إزالتها من متجر التطبيقات.

وتعد أبل و Meta (فيس بوك سابقًا) على خلاف حول تغييرات الخصوصية في iOS و App Store، ويكافح فيس بوك لإصلاح أنظمة تتبع الإعلانات الخاصة به بعد أن أدخلت أبل تغييرات صارمة على الخصوصية في متجر التطبيقات الخاص بها.

وطرحت شركة آبل مطالبة "Ask App not to Track" كجزء من iOS 14.5 في عام 2021 والذي كان له تأثير كبير على العديد من الشركات ، بما في ذلك Meta التي قالت إن تغييرات خصوصية أبل iOS ستكلفها 10 مليارات دولار في عام 2022.

وجاء تحديث iOS 14.5 من أبل ، الذي تم إصداره في أبريل 2021 ، مع ميزة شفافية تتبع التطبيقات (ATT) التي أثرت على الإعلانات الرقمية لعمالقة التكنولوجيا، ووفقًا لتقرير وول ستريت جورنال ، نتج عن تحرك الخصوصية لشركة آبل "ركودًا حادًا في الأعمال حصد ما يقرب من 600 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة (ميتا) في أقل من عام".

وقال متحدث باسم Meta إن الشركة "أجرت تغييرات كبيرة على مدى السنوات الخمس الماضية لحماية بيانات الأشخاص مع السماح أيضًا للشركات من جميع الأحجام بالنمو".