شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تقدم أخيرًا أول إنتاج لها من نوع Semi والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد خمس سنوات من كشف الرئيس التنفيذي إيلون ماسك النقاب رسميًا عن مقطورته شبه المكهربة من شركة تيسلا ، قامت الشركة بتسليم أول مركبة إنتاج رسمية إلى شركة بيبسى مساء أمس خلال "حدث نصف التسليم" الذي أقيم في مصنع نيفادا جيغافاكتوري في تسلا، وقام صانع المشروبات بطلب 100 سيارة فى المجموع.

وتم عرض Tesla Semi لأول مرة في عام 2017 ، وقد تم تعينها في الأصل للبيع بالتجزئة مقابل 150،000 دولار و 180،000 دولار للإصدارات 300 و 500 ميل ، وهذه الأسعار أعلى بكثير من تشغيل كابينة الديزل القياسية البالغة 60 ألف دولار ، لكن تيسلا تقدر أن مركباتها يمكن أن تعمل بكفاءة أكثر بنسبة 20% (2 كيلووات في الساعة لكل ميل ، كما كشف ماسك) ، وتوفر ما يصل إلى 250 ألف دولار على مدى عمر المليون ميل من نصف السيارة.

وقال ماسك عند الكشف عن السيارة إن كل منصة "مصممة مثل الرصاصة" ، وستأتي مزودة ببطارية ضخمة بقدرة 1 ميجاوات، ويقال إن هذا يوفر 20 ثانية من 0-60 ، وهو أمر مثير للإعجاب بالنظر إلى أن هذه المركبات تسحب ما يصل إلى 80000 رطل في المرة الواحدة ، ووقت شحن يصل إلى 80% لمدة 30 دقيقة فقط، وفقا لتقرير engadget.

وتم تجهيز Semis أيضًا بإمكانيات الطيار الآلى المحسّنة ، بالإضافة إلى أنظمة التخفيف من شدة الرافعة ، وأجهزة استشعار النقطة العمياء وتسجيل البيانات لإدارة الأسطول.

ومع فتح الحجوزات في عام 2017 ، قال ماسك في ذلك الوقت، أن عمليات التسليم ستبدأ بعد ذلك بعامين قصيرين ، وفى عام 2019 وبحلول أبريل 2020 ، دفعت Tesla رسميًا تاريخ التسليم هذا إلى عام 2021 ، مشيرة إلى أن تأخيرات الإنتاج ومشكلات سلسلة التوريد كان سببها جائحة COVID -19 .

ومع ذلك ، بعد شهرين فقط في مايو من عام 2020 ، أرسل ماسك رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة تقول: "لقد حان الوقت للخروج بكل ما هو جديد في إنتاج Tesla Semi، ولقد كان إنتاجها محدودًا حتى الآن ، مما سمح لنا بتحسين العديد من جوانب التصميم ، وفى نفس البريد الإلكترونى أكد أن الإنتاج سيحدث في نيفادا Gigafactory فى Tesla.

وتم قطعه إلى يوليو 2021 ، وتم دفع موعد التسليم الجديد مرة أخرى وهذه المرة حتى عام 2022 ، مشيرًا إلى السبب وهو النقص المستمر في المعالج العالمي وقدرة إنتاج البطاريات المحدودة الوبائية للخلايا الجديدة ذات النمط 4680 كعوامل مساهمة.

وقال ماسك خلال مكالمة مستثمري الشركة للربع الثاني من عام 2021: "نعتقد أننا ما زلنا على المسار الصحيح لبناء أولى سياراتنا من طراز Y في برلين وأوستن في عام 2021، وستتأثر وتيرة منحدرات الإنتاج ذات الصلة بالتقديم الناجح للعديد من المنتجات الجديدة وتقنيات التصنيع ، والتحديات المستمرة المتعلقة بسلسلة التوريد والتصاريح الإقليمية."

وتابع: "للتركيز بشكل أفضل على هذه المصانع ، وبسبب التوافر المحدود لخلايا البطاريات وتحديات سلسلة التوريد العالمية ، قمنا بتحويل إطلاق برنامج نصف الشاحنات إلى عام 2022".

وبدءًا من شهر مايو من العام الحالى ، بدأت Tesla بنشاط في إجراء الحجوزات مرة أخرى مقابل إيداع بقيمة 20000 دولار، وقال ماسك قبل أن يرحب بكيرك تانر ، الرئيس التنفيذي لشركة PepsiCo Beverages في أمريكا الشمالية أمس ، وستيفن ويليامز ، الرئيس التنفيذي لشركة PepsiCo Foods North America أن التسليمات الأولى هى الآن".