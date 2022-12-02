علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: يعني إيه.. جوجل تبدأ في رد أموال أجهزة Stadia

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا أنها بدأت في طرح المبالغ المستردة لأجهزة Stadia التي تم شراؤها من متجر جوجل، ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى العملاء ، ستتم معالجة عمليات استرداد الأجهزة في غضون أسبوعين.

 

ووفقًا لصفحة الأسئلة الشائعة حول إيقاف تشغيل Stadia لعملاق التكنولوجيا ، فإن مشتريات وحدة التحكم Stadia وإصدار Founder's Edition والإصدار Premiere و Play and Watch مع حزم جوجل TV كلها مؤهلة لاسترداد الأموال.

وسيتلقى المستخدمون تأكيدًا عبر البريد الإلكتروني ، بمجرد إصدار استرداد أجهزتهم، وبدأ عملاق التكنولوجيا في إصدار المبالغ المستردة من Stadia للألعاب والإضافات ورسوم الاشتراك في وقت سابق من هذا الشهر.

 

وفي سبتمبر من هذا العام ، أعلنت جوجل أنها ستغلق خدمة الألعاب السحابية Stadia ، معترفة بأنها لم تكتسب الزخم الذي توقعته الشركة، وسيتم توزيع العديد من الموظفين في فريق Stadia على أجزاء أخرى من الشركة، وقال فيل هاريسون ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Stadia ، "لقد اتخذنا القرار الصعب لبدء إنهاء خدمة البث في Stadia"، وستظل الخدمة متاحة للاعبين حتى 18 يناير 2023.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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