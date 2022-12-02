شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. العلماء الروس يزرعون غرسات مطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد فى جسم قرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زرع العلماء من معهد طب الرئيسيات primates فى سوتشى فى جسم قرد غرسة مطبوعة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد ، لأول مرة فى روسيا .

وقالت، إيلينا رادومسكايا، الباحثة في مختبر التشريح بمؤسسة "روس آتوم" الحكومية، إن التجربة تجري بمشاركة الأخصائيين في "روس آتوم" التي طوّرت تلك التكنولوجيا.

ومضت قائلة:" إن المقصود بالأمر هو نوع جديد من التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد طوّرتها مؤسسة "روس آتوم" حيث تنتج الغرسات الضوئية من مسحوق التيتانيوم عن طريق التلبيد بالليزر وزرعها في جسم قرد. ولدينا قرود بابون، خضعت كلها للعملية المذكورة ، وقد تمت إزالة جزء من الفك وزرعت مكانه غرسة. وما زالت قرود البابون كلها على قيد الحياة وتشعر بالراحة. ولم نكتشف أي تغييرات التهابية".

وأشارت إلى أن التكنولوجيات المعزّزة باتت تُستخدم بالفعل فى طب الأسنان، بينما أجريت لأول مرة عملية زرع غرسات ثلاثية الأبعاد في جسم حيوان، وستساعد التجربة على تطوير التكنولوجيا والمواد الخاصة بزرع الغرسات. وقالت: "هذه الغرسات جديدة، وهي مستقبل طبنا".

وحسب الطبيبة فإن المشروع ينفّذ بمشاركة فريق من العلماء في أكاديمية العلوم الروسية برئاسة الأكاديمي ، إيغور ريشيتوف. وقالت: "لقد حضروا الصيف الماضي وأجروا دراسة فريدة على قرود البابون.

وأرسلنا لهم جمجمة قرد (بابون – حمادرياس) ، وإنهم صنعوا نموذجا ثلاثي الأبعاد، وزرعوه في جسمه"، وأضافت أن قرود البابون الستة كلها تم عزلها في الوقت الحالى فى منشأة خاصة، والتجربة مستمرة.