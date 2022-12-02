8 حلول لـ مشكلة الميكرفون في سناب شات.. تطبيق سناب شات هو أحد التطبيقات الرائدة في إطلاق فكرة الأستوري (Story)، وبغض النظر عن تفوق بقية التطبيقات المنافسة الآن عليه في تلك الخاصية؛ إلا أنه لا يزال مستخدمًا، فماذا إذا واجهتك مشكلة في تسجيل الصوت أثناء استخدام سناب شات؟ فهناك العديد من الأسباب التي يمكننا فرضها، وبالتالي هناك العديد من الحلول! فبين عدد الأسباب والحلول تناسبًا طرديّ، لذا سنتناول معًا الحلول المطروحة والمتاحة لـ مشكلة الميكرفون في سناب شات.

جدول المحتويات

مسح بيانات التطبيق

لحل مشكلة الميكرفونفي سناب شات، يمكن العديد من الحلول دومًا لحل مشكلات التطبيقات، ومنها مسح بيانات التطبيق، والذي سنبدأ به مجموعة الحلول المطروحة لحل مشكلة الميكرفونفي سناب شات، مسح البيانات يُمكنك من إعادة تهيئة التطبيق من البداية، فهناك تلك البيانات التي يختزنها التطبيق بمرور الوقت والتي يمكن أن يتلف أحدها، والذي يمكن أن يتسبب في مشكلة الميكرفونفي سناب شات، لذا بعد أن تقوم بمسح البيانات لتطبيق سناب شات قم بإعادة تجربة استخدامه مرة أخرى.

فرض إيقاف التطبيق

كما يمكن مسح البيانات لحل مشكلة الميكرفونفي سناب شات؛ والذي يعد طريقة لإعادة تهيئة التطبيق من جديد لاستخدامه كأول مرة تم تثبيته بها، يمكن فرض إيقاف التطبيق لئلا يكون للتطبيق أي تأثير على الهاتف ولا للهاتف تأثيرًا عليه، ويمكن بعدئذٍ أن تقوم بإعادة تشغيله ببساطة لئلّا يتم إلغاء فرض الإيقاف..لتقوم بتجربة استخدام الميكرفونفي سناب شات لترى ما إذا تم حل مشكلةا الميكرفونفي سناب شات أم لا.

إعادة تثبيت التطبيق

على غرار مسح البيانات وفرض الإيقاف، يمكن إعادة تثبيت التطبيق لكي تتسنى لك فرصة استخدامه من جديد دون أي ملفاتٍ مؤقتة ولا إعداداتٍ مسبقة ولا أي تأثير منه وإليه على هاتفك..وكما يمكن لإعادة تشغيل الهاتف أن تقوم بحل المشاكل، يمكن لإعادة تثبيت التطبيقات أن تقوم بحل مشكلاتها، لذا قم بإعادة تثبيت تطبيق سناب شات ثم يمكنك تجربة التسجيل مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة الميكرفونفي سناب شات أم لا.

إعادة تشغيل الهاتف

وهو أحد الحلول القوية لمشاكل الهاتف ككُل، ومشكلة الميكرفونفي سناب شات تحديدًا في مقالنا، لما في إعادة تشغيل الهاتف من إمكانية لحل المشكلات التي تواجه نظام هاتفك دون أن تعرف بها، بدون أي مجهودٍ منك، لذا قم بإعادة تشغيل الهاتف لتجربة استخدام سناب شات مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة الميكرفون في سناب شات أم لا.

التأكد من أذونات الميكرفون

بطبيعة الحال عندما نشعر أن هناك مشكلة ما في الميكرفون، تتوجه تلقائيًا إلى أذونات الميكرفون على هاتفك لترى ما إذا تم السماح باستخدام المايك للتطبيق التي تعاني من مشكلة عدم استطاعة التسجيل عليه..لاستخدام الميكرفون، لذا توجه إلى إعدادات الخصوصية/ ثم إلى الأذونات/ ثم إلى أذونات الميكرفون..لترى ما إذا تم السماح لتطبيق سناب شات باستخدام الميكرفون للتسجيل، وإن لم يكن..فقم بإعطاءه الإذن لاستخدامه، وتجربته مجددًا..لترى ما إذا تم حل مشكلة المايكرفون في سناب شات.

في أندرويد 12 (بحسب الهواتف التي قمت باستخدامها من ريلمي وشاومي) تم إضافة إمكانية إلغاء صلاحية الوصول إلى الميكرفون أو الكاميرا في هاتفك، والذي بمعناه عدم استطاعة أي تطبيق استخدام الأداة التي تقوم بإلغاء صلاحية الوصول إليها، فقم بالتأكد من عدم إلغاء صلاحية الوصول إلى الميكرفون..ثم أعد تجربة استخدام سناب شات لترى ما إذا تم حل مشكلة الميكرفون في سناب شات.

هل سناب شات محدث لأخر إصدار؟

ما هي فائدة التحديثات؟ للتحدبثات “أهمية كبرى في حل مشاكل النظام أو التطبيقات في هاتفك، ما إذا كان التحديث خاص بالنظام، أو إذا عنينا تحديث التطبيقات بذاتها، فهو مفهومٌ واحد، لذا عليك ألّا تهمل الإبقاء على أخر إصدار من تطبيق سناب شات دومًا، وفي حال تعرضك لـ مشكلة الميكرفون في سناب شات توجه إلى المتجر لترى ما إذا كان هناك تحديثًا متاحًا أم لا، فلعل المشكلة هي مشكلة عامة يواجهها العديد من المستخدمون وبهذا ترسل الشركة المطورة تحديثات لحل مشكلة الميكرفون في سناب شات لجميع المستخدمين.

هل تقوم بتوصيل سماعة خارجية؟

هنا نقسم الحكي لنصفين..إما سماعة سلكية، وإما سماعة لاسلكية (Wireless)؛ فإذا كانت السماعة سلكية ففي هذه الحالة ستتمكن من التسجيل من الميكرفون الخاص بالسماعة؛ لذا ما عليك هو التأكد من أن الميكرفون الخاص بالسماعة الخارجية يعمل بشكلٍ سليم أم لا..وفي حالة السماعات اللاسلكية؛ ففي الغالب ليست لديها صلاحية التسجيل خارج نطاق المكالمات والفيديوهات المصورة من خلال كاميرا الهاتف، فإذا تعلق الأمر بتطبيقات التواصل الاجتماعي..فينتقل التسجيل إلى الهاتف، لذا عندما تقوم بالتسجيل من سناب شات في حالة توصيلك لسماعة لاسلكية ووجدت أن التسجيل به مشكلة، جرب أن تقوم بالتسجيل وتقريب الهاتف لفمك أثناء التحديث بدلًا من أن تقوم بالتسجيل على أساس أنه يتم التسجيل من السماعة اللاسلكية..ولتنظر ما إذا تم حل مشكلة الميكرفون في سناب شات أم لا.