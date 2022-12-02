شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف استعدت مركبة الفضاء أوريون التابعة لناسا لرحلة عودتها للوطن؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسبوعين من مغادرة الأرض فى مهمة إلى القمر ، أطلقت المركبة الفضائية أوريون التابعة لناسا محركها الرئيسي كجزء من الجهود لوضعها فى مسار رحلة العودة الطويلة إلى الوطن.

وشارك جيم فري ، المسؤول في ناسا ، الخبر في تغريدة قائلاً: "لقد غادرنا مدار القمر! وأطلقت Orion محركها الرئيسى اليوم لتخرج من مدار رجعى بعيد وتضع نفسها على مسار للأرض، وفقا لتقرير engadget.

كما لاحظ فرى ، فإن الحرق هو واحد من اثنتين من المناورات التي تحتاجها مركبة أوريون الفضائية غير المأهولة للعودة إلى المنزل، كل شيء على ما يرام ، ستنهار السيارة في المحيط الهادئ قبالة ساحل فلوريدا يوم الجمعة 11 ديسمبر.

وتواصل وكالة ناسا أيضًا الاختبارات الحرارية لأداة ملاحة تُعرف باسم "متعقبات النجوم" ، والتي تقيس مواقع النجوم لمساعدة مركبة أوريون الفضائية في تحديد اتجاهها.

وبدأت مهمة Artemis I الحالية في 16 نوفمبر عندما انطلق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الجديد (SLS) التابع لناسا من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

ودفع أقوى صاروخ تم إطلاقه على الإطلاق كبسولة أوريون نحو القمر في مهمة مصممة لاختبار جميع أنظمة الطيران لرحلة Artemis II التي ستأخذ نفس المسار في غضون عامين من الآن ، ولكن هذه المرة مع رواد الفضاء على متن سفينة.

وخلال رحلتها حتى الآن ، قطعت المركبة الفضائية التابعة لوكالة ناسا مسافة 80 ميلًا فقط من سطح القمر وسافرت أيضًا على مسافة 268.553 ميلًا من الأرض - وهي أبعد نقطة عن كوكبنا حلقت فيها مركبة فضائية مصنفة من قبل الإنسان.

وتحدد المهمة وكالة ناسا بشكل جيد لمهمة Artemis II المأهولة ، بالإضافة إلى Artemis III ، والتي ستسعى إلى هبوط البشر على سطح القمر لأول مرة منذ مهمة أبولو الأخيرة فى عام 1972.

وتحرص وكالة ناسا على العودة إلى القمر لعدد من الأسباب التي تشمل الحاجة إلى إظهار التقنيات والقدرات وأساليب العمل الجديدة المطلوبة لاستكشاف الإنسان للمريخ وربما أبعد من ذلك، كما أنه يمنح وكالة الفضاء الفرصة لتوسيع شراكاتها التجارية والدولية ، وفى الوقت نفسه إلهام جيل جديد من الشباب للمشاركة فى مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.