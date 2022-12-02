شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمالقة وادي السيليكون يرحبون بإدارة إيلون ماسك لتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب قادة وادي السيليكون بإدارة إيلون ماسك لمنصة تويتر، حيث ذهب المؤسس المشارك لـ نتفليكس Reed Hastings إلى حد وصف الملياردير بأنه "الشخص الأشجع والأكثر إبداعًا على هذا الكوكب".

فيما قال مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms ، إنه كان حريصًا على رؤية كيف ستنجح إدارة إيلون ماسك لإدارة المحتوى على تويتر، بحجة أنه من الجيد للمنصات أن تتخذ مناهج مختلفة.

وقال زوكربيرج ، متحدثًا في مؤتمر New York Times DealBook: "يمكنك أن توافق أو لا توافق على ما يفعله إيلون ، أو كيف يفعل ذلك ، لكنني أعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام للغاية أن نرى كيف يتم ذلك".

وقال: "أعتقد أنه لن يعمل كل شيء ، لكنني أعتقد أن بعض الأشياء قد تنجح"، فيما قال هاستينغز إن ماسك لديه أسلوب إدارة مختلف عن أسلوبه لكنه أضاف: "أنا مقتنع بنسبة 100 في المائة بأنه يحاول مساعدة العالم بكل مساعيه."

وقال المؤسس المشارك لـ Netflix إن ماسك يؤمن بحرية التعبير ودوره في الديمقراطية، وقال هاستينغز: "ليست الطريقة التي سأفعل بها ذلك ، لكنني محترم للغاية". "أنا مندهش من أن الناس غير دقيقين للغاية."