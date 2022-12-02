شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يشهد تويتر انخفاضًا في عدد المتابعين بعد خطط ماسك الجديدة للبريد العشوائي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل رئيس تويتر إيلون ماسك على "تطهير الكثير" من حسابات البريد العشوائي، حيث قال في تغريدة، "يقوم تويتر بتطهير الكثير من حسابات البريد العشوائي الاحتيالية في الوقت الحالي، لذلك قد ترى انخفاض عدد المتابعين."

ويخطط ماسك أيضًا لزيادة حد الأحرف في تويتر من 280 إلى 1000.

ووضع أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي علامة على ماسك وقام بالتغريد قبل أيام قليلة، "فكرة عن زيادة عدد الأحرف المسموح به إلى 1000"، رداً على ذلك، كتب ماسك ، "إنه على قائمة المهام"، وفقاً لموقع gadgets360.

وكان حد الأحرف أحد الاختلافات الرئيسية بين تويتر وخدمات الوسائط الاجتماعية الأخرى، حيث أظهر ماسك اهتمامًا بفكرة زيادة عدد الأحرف المسموح به في عدد من المناسبات منذ استيلائه على المنصة، وفقًا لتقرير موقع Mashable، في 27 نوفمبر، اقترح أحد مستخدمي تويتر على ماسك زيادة حد الكلمات في النظام الأساسي من 280 إلى 420.

وكتب ماسك ردًا على ذلك: "فكرة جيدة"، اقترح مستخدم آخر: "تخلص من عدد الأحرف المسموح به"، أجاب الملياردير: "بالتأكيد".

وسيقدم تويتر أيضاً نظام علامة تحقق جديد ثلاثي الألوان سيحل محل خدمة "Twitter Blue" السابقة، وفقًا لماسك، وسيتم إعادة إطلاق خدمة التحقق Twitter Blue الجديدة مبدئيًا في 2 ديسمبر.

ذكر ماسك في الشهر الماضي، أن اشتراك المستخدم الجديد في منصة التواصل الاجتماعي قد وصل إلى "أعلى مستوى له على الإطلاق"، في حين يكافح الملياردير مع هجرة جماعية للمعلنين والمستخدمين الذين يفرون إلى منصات أخرى، وقال ماسك في تغريدة، أن عدد المشتركين في موقع المدونات الصغيرة وصل في المتوسط ​​إلى أكثر من مليونين يوميًا اعتبارًا من 16 نوفمبر.