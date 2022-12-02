شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة DoorDash للتجارة الالكترونية تسرح 1250 موظفا .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة DoorDash تسريح حوالي 1250 موظفًا في أحدث حالة لشد الأحزمة في شركة تقنية معروفة، وكتب الرئيس التنفيذي "توني شو" في ملاحظة للموظفين: قامت DoorDash بتسريع عملية التوظيف خلال جائحة COVID-19 لمواكبة نموها، نظرًا لأن الشركة كانت صغيرة الحجم بالفعل اعتبارًا من أوائل عام 2020.

وأضاف، رغم أننا كنا دائمًا منضبطين فى كيفية إدارتنا لأعمالنا والمقاييس التشغيلية ، لم نكن صارمين كما كان ينبغي أن نكون في إدارة نمو فريقنا، ونتيجة لذلك نفقات التشغيل نما بسرعة."

وأضاف شو، أن DoorDash كانت "أكثر مرونة من شركات التجارة الإلكترونية الأخرى، وتشير بيانات الجهات الخارجية إلى أن الشركة زادت حصتها في سوق توصيل الطعام إلى 56% من المبيعات اعتبارًا من سبتمبر.

ومع ذلك لا تزال DoorDash عرضة لعوامل خارجية ، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وخطر الركود، وتباطأ نمو الشركة، وقال شو إنه إذا لم تخفض DoorDash التكاليف فإن نفقات التشغيل الخاصة بها ستفوق إيراداتها، وستمثل عمليات التسريح حوالي 6% من القوى العاملة في DoorDash ، وفقًا لـبلومبرج.

كما ستشمل حزمة إنهاء الخدمة المقدمة من DoorDash ما يقرب من 17 أسبوعًا من الدفع إلى جانب سترة الأسهم لشهر فبراير 2023 لأولئك المؤهلين.

وأشار شو، إلى أن DoorDash ستحدد الأول من مارس كتاريخ إنهاء التوظيف لمنح العمال المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بتأشيرات مزيد من الوقت للعثور على وظيفة أخرى.

يذكر أن ، دور داش هى شركة أمريكية تدير نظامًا أساسيًا لطلب الطعام وتوصيله عبر الإنترنت و يقع مقر الشركة في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا.

وكانت شركات التكنولوجيا البارزة الأخرى أجرت عمليات تسريح جماعى للعمال فى الأشهر الأخيرة ، بما فى ذلك ميتا وتويتر وأمازون.