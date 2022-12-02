شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إلغاء تنشيط حساب Apple ID الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حذف حساب Apple ID الخاص بك إجراءً دائمًا، لذلك إذا كانت هناك أي فرصة لاستخدامه في المستقبل، فيجب عليك إلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا بدلاً من ذلك، إليك كيف يتم ذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider" في 4 خطوات فقط.

1. انتقل إلى موقع البيانات والخصوصية الخاص بشركة أبل، قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID.

2. في قسم إلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا، اضغط فوق "طلب" لإلغاء تنشيط حسابك.

3. حدد سببًا لإلغاء تنشيط حسابك من القائمة المنسدلة، ثم اضغط فوق "متابعة".

4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لمتابعة التعطيل المؤقت للحساب.

نصيحة سريعة: يوصى أيضًا بإجراء نسخ احتياطي لبياناتك عند إلغاء تنشيط الحساب.