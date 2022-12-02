شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيرباص تبنى محركا يعمل بخلايا وقود الهيدروجين للطائرات لتقليل الانبعاثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إيرباص عن تطوير محرك يعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية مصمم للطائرات، على عكس محرك Rolls-Royce النفاث الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا والذي يحرق الهيدروجين مباشرة، فإنه سيستخدم محركًا كهربائيًا تمامًا مثل السيارات التي تعمل بخلايا الوقود، بينما ينبعث منها H20 فقط، ويأتى ذلك كجزء من هدفها المتمثل فى دخول طائرات عديمة الانبعاثات إلى الخدمة بحلول عام 2035، وفقا لتقرير engadget.

وقالت الشركة إنه يمكن استخدامها في نهاية المطاف في الطائرات التجارية التي يمكن أن تحمل ما يصل إلى 100 راكب على بعد 1000 ميل بحرى (1150 ميلا).

وأضافت أن شركة ايرباص تخطط لاختبار المحرك بحلول منتصف العقد على طائرتها ايه 380 ام اس ان 1 "يجري تعديلها حاليا لتحمل خزانات الهيدروجين السائل، ومع ذلك يبدو أن هذه التقنية مصممة للطائرات من النوع الإقليمي الأصغر التي تستخدم مروحة أكثر كفاءة ، بدلاً من المحركات النفاثة.

وقال نائب رئيس شركة إيرباص للطائرات عديمة الانبعاثات، جلين لويلين أن خلايا الوقود تعد حلاً محتملاً لمساعدتنا في تحقيق طموحنا الصفرى للانبعاثات، ونحن نركز على تطوير واختبار هذه التكنولوجيا لفهم ما إذا كان ذلك ممكنًا وقابل للتطبيق لدخول طائرة خالية من الانبعاثات فى عام 2035 .

ولم تقدم الشركة أى تفاصيل أخرى، لكن خلايا الوقود هي تقنية معروفة للسيارات، إنها أقل كفاءة بكثير من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) إذا كنت تحسب إنتاج الوقود وتحويله إلى كهرباء، ومع ذلك فإن لديهم نطاقًا أكبر وأسرع فى إعادة التزود بالوقود وأخف وزنًا - مع كون الأخير بالطبع ضروريًا للطائرات.

وكما ذكرنا سابقًا، أعلنت Rolls-Royce للتو عن الاختبار الناجح لمحرك نفاث يعمل على حرق الهيدروجين مباشرةً، وهي تقنية أخرى ممكنة للنقل الجوي في المستقبل، وقامت الشركة بتحويل Rolls-Royce AE 2100-A ، وهو محرك طائرات إقليمي يستخدم في طائرات ركاب المروحية التوربينية، للعمل مع مصدر الوقود الجديد، ويمكن من الناحية النظرية توسيع نطاق هذه التقنية للطائرات الأكبر.

ولا تزال هناك بعض العقبات الرئيسية التي يجب التغلب عليها قبل أن يتم استخدام الهيدروجين لتشغيل الطائرات، حيث يتطلب الأمر أربعة أضعاف كمية الهيدروجين التي يستهلكها الوقود العادي من حيث الوزن لنفس النطاق، ويجب أن يظل الوقود تحت الضغط.

وبالطبع، الهيدروجين شديد الانفجار، لذا يجب أن تكون أنظمة الطائرات للتخزين والتوزيع موثوقة للغاية ومتينة - مما يزيد الوزن مرة أخرى، وقد يكون الخيار الوحيد المتاح للطائرات في المستقبل القريب، حيث لا تزال تقنية البطاريات ثقيلة جدًا ما لم يتم استخدامها لرحلات قصيرة جدًا.