شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مضاعفة أسعار ستارلينك فى أوكرانيا يهدد بفقدان المستخدمين للإنترنت.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح من المكلف الآن بشكل خاص بالنسبة للأوكرانيين استخدام Starllink من SpaceX إذا كانوا يريدون البقاء على الإنترنت أثناء الغزو الروسى، وفقا لما قاله تقرير engadget.

وذكرت صحيفة Financial Times أن سعر محطة Starlink الفضائية قد تضاعف تقريبًا في أوكرانيا ، حيث قفز ما يعادل 385 دولارًا ليصبح نحو 700 دولار، والسعر الشهرى ليس باهظ الثمن كما كان فى السابق (يصل إلى 100 دولار) ، لكنه يرتفع من 60 دولارًا إلى 75 دولارًا.

ومن غير المعروف ما إذا كانت الأسعار قد قفزت أيضًا بالنسبة للحكومة الأوكرانية ، التي تحصل على Starlink من مجموعة متنوعة من المصادر التى تشمل SpaceX نفسها ، والحكومات الأجنبية وحتى بعض الجماعات الاخرى، وارتفعت الأسعار الفردية في بولندا حيث يحصل بعض الأوكرانيين على معدات Starlink الخاصة بهم لتفادى التعقيدات مع عمليات التسليم المحلية.

وتأتى هذه الزيادات في الوقت الذي تتعثر فيه الشبكات الخلوية الأوكرانية تحت وطأة الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء في البلاد، وفى بعض الحالات ، قد يكون Starlink هو السبيل الوحيد للسكان المحليين للوصول إلى الإنترنت.

ويعتمد بعض السكان فى المناطق المحررة مؤخرًا على التكنولوجيا بينما تنشغل شركات الهاتف في استعادة الخدمة، وتخاطر الأسعار المرتفعة بجعل الوصول إلى الإنترنت بعيد المنال، وقد يجبر المانحين على دفع المزيد لتزويد أكبر عدد ممكن من المحطات كما فعلوا من قبل.

ولقد طلبنا من SpaceX التعليق خاصة بعد أن اشتكت الشركة من التكاليف الخاصة بها لتوفير الوصول إلى Starlink في أوكرانيا، على الرغم من أنها كانت سريعة فى تشغيل الاتصال بعد بدء الهجوم الروسي في فبراير، إلا أنها اعتمدت جزئيًا على تمويل الحكومة الأمريكية لتزويد المحطات ، وأكدت في سبتمبر أنها لا تستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة دون مزيد من المساعدة، وبعد أن أصبحت هذه الشكوى علنية ، قال Elon Musk إن SpaceX ستستمر في الدفع لأوكرانيا على الرغم من أنها تعانى خسارة الأموال.