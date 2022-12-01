شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة Orion الفضائية Artemis 1 تغادر مدار القمر مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستغادر مركبة ناسا الفضائية Artemis 1 Orion المدار القمري بعد اليوم الخميس 1 ديسمبر، بحرق محرك مدته 105 ثوانٍ الساعة 4:54 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 11:54 مساء بتوقيت مصر، والتي سترسل الكبسولة خارج مدارها حول القمر وتعلن بداية رحلتها الطويلة إلى الأرض.

أطلق Orion على قمة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) في 16 نوفمبر، مستهلًا مهمة Artemis 1 التي طال انتظارها من وكالة ناسا، وفقاً لموقع space.

Artemis 1 هي رحلة بحرية هزازة لكل من Orion و SLS، وهي طريقة لإثبات أن كلا المركبتين جاهزتان لنقل رواد الفضاء إلى الفضاء، إذا سار كل شيء على ما يرام مع المهمة الحالية، فسوف يرسل Artemis 2 رواد فضاء حول القمر في عام 2024.

عقد فريق Artemis 1 اجتماعًا لتحديد ما إذا كان Orion جاهزًا لمغادرة DRO أم لا، يوم الأربعاء (30 نوفمبر).

وقال مايك سارافين، مدير مهمة أرتميس، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: "جميع أعضاء فريق إدارة مهمتنا الذين تم استطلاع آرائهم يذهبون لإعادة أوريون إلى الأرض".

لذلك سينتهي وقت Orion في DRO يوم الخميس، لا يزال أمام الكبسولة قدر كبير من التحليق في الفضاء، ومع ذلك لم يكن من المقرر أن تهبط Orion على كوكبها الأصلي حتى 11 ديسمبر.

ستهبط المركبة الفضائية تحت المظلات في المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا، حيث تتدرب ناسا والبحرية الأمريكية بالفعل على العودة للوطن، حيث تمارسان عملية الاسترداد التي ستختتم مهمة Artemis 1.