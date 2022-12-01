شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تطمئن المعلنين: "لم نغير سياساتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد شهر واحد من استحواذ إيلون ماسك على تويتر، تحاول الشركة مرة أخرى طمأنة المعلنين والمستخدمين بشأن اتجاه النظام الأساسي، في أول منشور لها على المدونة منذ استحواذ ماسك، حاولت الشركة شرح معنى "Twitter 2.0" بالنسبة للشركة.

ويواجه تويتر انخفاضًا هائلاً في عائدات الإعلانات حيث أوقف كبار المعلنين الإنفاق وسط مخاوف بشأن تغييرات السياسة التي وضعها ماسك.

وعلى الرغم من ذلك في منشور المدونة، يقول تويتر إن "سلامة العلامة التجارية ممكنة فقط عندما تكون سلامة الإنسان هي الأولوية القصوى" وأنه "لم يتغير أي من سياساتنا" حسبما نقلت Engadget.

ومع ذلك من الصعب التوفيق بين هذا الادعاء والتأكيد الأخير للشركة بأنها ستتوقف عن فرض قواعد المعلومات الخاطئة الخاصة بـ COVID-19 ، وعمليات إعادة الحسابات المحظورة سابقًا مؤخرًا.

ويقول منشور المدونة دون الخوض في التفاصيل: "سيعتمد نهجنا في تطبيق السياسة بشكل أكبر على إلغاء تضخيم المحتوى المخالف: حرية التعبير، ولكن ليس حرية الوصول".

وقال ماسك سابقًا إن التغريدات "السلبية" سيتم "إزالة نشرها" وستكون مرئية فقط لمن يبحثون عنها. ليس من الواضح ما إذا تم تنفيذ هذه التغييرات. لم يعد لدى تويتر فريق اتصالات.

يشير منشور المدونة أيضًا إلى أن فريق Trust and Safety في تويتر "يواصل عمله الدؤوب للحفاظ على النظام الأساسي في مأمن من السلوك البغيض والسلوك المسيء وأي انتهاك لقواعد تويتر." يأتي المنشور الذي وقعه فريق تويتر، بعد يوم واحد من إعلان الرئيس السابق لقسم الثقة والأمان في الشركة أن المنصة أقل أمانًا تحت قيادة ماسك.

وقال يويل روث، المدير التنفيذي للسياسات منذ فترة طويلة في تويتر والذي عمل عن كثب مع ماسك في الأيام التي أعقبت استيلائه مباشرة، في مقابلة أن ماسك تجاهل التحذيرات من فريق Trust and Safety قبل الإطلاق الكارثي للتحقق المدفوع من تويتر بلو.

تُعد مشاركة المدونة أحدث علامة على مدى الحاجة الماسة إلى استعادة مُعلني تويتر من جديد. خسرت الشركة بالفعل ما لا يقل عن نصف أفضل 100 معلن ، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا في Media Matters.

وأفادت النشرة الإخبارية "بلاتفورم" الثلاثاء الماضى أن عائدات الإعلانات انخفضت بنسبة 15 في المائة في أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الخسائر المتزايدة في سوق الإعلانات الأمريكية.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز مؤخرًا أن ماسك قد لجأ شخصيًا إلى الاتصال بالرؤساء التنفيذيين للعلامات التجارية الكبرى "من أجل توبيخهم" لتراجعهم عن الإنفاق الإعلاني.

كما دعا ماسك علنًا الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك لإيقاف إعلاناتها "في الغالب" على المنصة.

تمامًا مثل "قاعة المدينة" لماسك مع المعلنين في وقت سابق من هذا الشهر، من غير الواضح ما إذا كانت تصريحات تويتر الأخيرة ستكون بمثابة طمأنة كافية للعلامات التجارية لبدء الإنفاق مرة أخرى.

وبالإضافة إلى التغييرات الفوضوية في سياسة ماسك وفشل تويتر الأزرق، أدت عمليات التسريح الجماعي والاستقالات أيضًا إلى تدمير الفرق التي تعمل عادةً بشكل وثيق مع الوكالات الإعلانية والعلامات التجارية، مما زاد من تعقيد العلاقات المتوترة بالفعل.