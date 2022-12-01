شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات Spotify وepic games ينضمون لإيلون ماسك فى معركته مع رسوم أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرؤساء التنفيذيون في Spotify و Epic و Paddle عن سعادتهم بهجوم ماسك على رسوم متجر التطبيقات لأبل، حيث إنهم يكافحون مع رسوم متجر التطبيقات بنسبة 30٪، وحاليا انضم لهم إيلون ماسك الذى دخل في نزاع مع أبل.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، أعلن مالك تويتر الجديد الحرب على واحدة من أقوى الشركات في مجال التكنولوجيا، مدعيا أنها ارتكبت ثلاث جرائم: وقف الإنفاق الإعلاني على تويتر؛ التهديد على ما يبدو بـ "حجب Twitter من متجر التطبيقات"؛ وفرض رسوم بنسبة 30٪ على مبيعات المحتوى التي تتم من خلال متجر التطبيقات.

تتحكم أبل في توزيع التطبيقات لأجهزة iPhone و iPad، وتستهلك ما يصل إلى 30٪ من بعض المشتريات الرقمية التي تتم عبر تطبيقات iOS التي يزيد حجمها عن حد معين، فتأخذ حصتها في عمليات الشراء داخل اللعبة.

ويفرض في الغالب على المطورين استخدام نظام الدفع الأصلي داخل التطبيق، مما يعني غالبًا خفضًا كبيرًا في الإيرادات، وفي حين أن العديد من المطورين مستاؤون من الرسوم، فإن القليل منهم على استعداد للتحدث وتعريض الوصول إلى قاعدة مستخدمين ضخمة للخطر.

يبدو أن تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games المصنعة لـ "Fortnite"، يدعم ماسك، قائلاً في تغريدة أن صانع iPhone "تهديدًا للحرية في جميع أنحاء العالم".

وكانت أطلقت Epic Games آلية الدفع الخاصة بها لتجنب رسوم أبل، وتم إقتلاعها من متجر التطبيقات، ورفعت دعوى قضائية ضد أبل لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار في عام 2020، وأصدر قاضٍ في القضية حكمًا في عام 2021، كما وصفت شركة أبل هذا الحكم بأنه "نصر مدوي"، ولكن لا يزال جزء من الحكم رهن الاستئناف.

كما دعم دانيال إيك، الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، ماسك بهدوء، حيث أعاد رجل الأعمال السويدي تغريد تغريدات ماسك التي تنتقد شركة آبل، لكنها لم تدل بأي تعليق آخر.

قدمت Spotify شكوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار في أوروبا في عام 2019 بشأن رسوم أبل، لكن الاتحاد الأوروبي لم يصدر قرارًا نهائيًا بعد.

وكان توقع أحد رواد الأعمال بعد فترة وجيزة من استيلاء ماسك على تويتر أن ماسك سيتعارض مع شركة آبل، حيث غرد كريستيان أوينز في 3 نوفمبر: "إنني أتطلع إلى الوقت الذي يدرك فيه إيلون ماسك، أن رسوم متجر التطبيقات الفاضحة التي تبلغ 30٪ من Apple ستحاول الحصول على 2.40 دولار من كل اشتراك في Twitter Blue بقيمة 8 دولارات وينضم إلى المعركة لفتح متاجر التطبيقات".

ويعد أوينز هو الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Paddle، وفي أكتوبر 2021، أصبحت Paddle واحدة من أولى الشركات التي تستهدف نظام مدفوعات Apple الأصلي داخل التطبيق (IAP) ورسومه من خلال عرض جديد يسمى Paddle IAP.

ولا تزال آلية الدفع قيد الاختبار مع المطورين، ويعتمد طرحها على نتيجة معارك أبل التنظيمية والقانونية المستمرة.