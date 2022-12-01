شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ظاهرة TDE الفلكية وإزاى بيسببها الثقب الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد علماء الفلك ثقب أسود يمزق نجمًا ويتغذى عليه، وذلك بفضل نفاثة من البقايا النجمية التي انطلقت مباشرة نحو الأرض، ونظرًا لأن التيارات كانت موجهة مباشرة إلى الأرض، فإن التدمير العنيف للنجم بسبب هذا الثقب الأسود، والذي يسميه علماء الفلك حدث اضطراب المد والجزر (TDE)، كان يمكن ملاحظته في الضوء المرئي.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تحدث TDEs عندما تتجول النجوم بالقرب من الثقوب السوداء، حيث يقوم الثقب الأسود بتمزيق النجم بقوى بشكل لا يصدق ناتجة عن تأثير الجاذبية، في حوالي 1٪ من TDEs، يطلق الثقب الأسود أيضًا نفاثات من البلازما والإشعاع من أقطابها.

قال نيال تانفير، عالم الفلك في جامعة ليستر في المملكة المتحدة والباحث المشارك في البحث الجديد، في بيان: "لقد رأينا فقط حفنة من هذه الـ TDE المتدفقة ولا تزال أحداثًا غريبة للغاية وغير مفهومة جيدًا".

ويبحث علماء الفلك باستمرار عن هذه الأحداث المتطرفة لفهم كيفية تكوين النفاثات بالفعل ولماذا ينتجها جزء صغير من TDEs.

وجاء اكتشاف TDE، المسمى AT2022cmc، عندما أرسل تلسكوب مسح (ZTF) في كاليفورنيا، تنبيهًا حول مصدر غير عادي للضوء المرئي، من تلسكوب كبير جدًا (VLT) تابع لـ ESO في منطقة صحراء أتاكاما في شمال تشيلي.

يشبه AT2022cmc لأول مرة انفجار أشعة جاما (GRB)، أقوى مصدر للإشعاع الكهرومغناطيسي في الكون المعروف، ولا تزال أصوله غير معروفة.

دفعت فرصة مراقبة أحد هذه الانفجارات النادرة والغامضة للضوء علماء الفلك إلى تدريب مجموعة متنوعة من التلسكوبات على AT2022cmc، بما في ذلك VLT، الذي درس الحدث باستخدام جهاز X-shooter الطيفي.

ولاحظ 21 تلسكوبًا AT2022cmc بأطوال موجية مختلفة من الضوء، بما في ذلك تلسكوب هابل الفضائي وجهاز نيوترون ستار إكسبلورر للتركيب الداخلي (NICER) على متن محطة الفضاء الدولية.

كشفت ثروة البيانات ملاحظتين غريبتين، أولاً، كان مصدر AT2022cmc يقع على مسافة غير مسبوقة من الأرض وبدأ الضوء رحلته عندما كان عمر الكون البالغ 13.8 مليار عام ثلث عمره الحالي فقط، ثانيًا، لم يكن الحدث انفجارًا لنوع أشعة جاما.