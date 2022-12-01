شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يلتقى تيم كوك لتسوية خلافات بعد تغريداته ضد آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس آبل تيم كوك رئيس تويتر إيلون ماسك إلى مقر شركة Cupertino العملاق التكنولوجي الشبيه بسفينة الفضاء، وشكر ماسك لاحقًا تيم كوك على الجولة حول "المقر الجميل" للشركة.

وجاء الاجتماع بينهما بعد يوم من إطلاق ماسك تغريدات تتهم شركة آبل بـ "التهديد بحجب تويتر عن متجر التطبيقات".

كما شكك أيضًا في التزام الشركة بحرية التعبير بعد أن زعم ​​أن شركة أبل قد خفضت إنفاقها الإعلاني على تويتر منذ توليه المنصب.

على الرغم من أن آبل بالتأكيد لن تكون الشركة الوحيدة التي قامت بذلك حسبما نقل موقع Digitartlends.

في وقت سابق من شهر نوفمبر، اشتكى ماسك أيضًا من أن تخفيض آبل من مبيعات المطورين مرتفع جدًا بنسبة 30٪، على الرغم من أن هذا ينطبق فقط على المطورين الذين يجنون أكثر من مليون دولار سنويًا من خلال آب ستور.

وبدا ماسك أكثر ودية تجاه رفيق الطهي الجديد، حيث غرد، "محادثة جيدة. من بين أمور أخرى ، قمنا بحل مشكلة سوء التفاهم حول احتمال إزالة تويتر من آب ستور، كان تيم واضحًا أن شركة آبل لم تفكر أبدًا في القيام بذلك".

استحوذ ماسك على تويتر في صفقة مثيرة للجدل بقيمة 44 مليار دولار في نهاية أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، كانت الشركة تعاني من درجة عالية من الاضطراب بعد أن أطلق ماسك مجلس إدارة الشركة بالكامل، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي، قبل تنصيب نفسه كرئيس - أو "رئيس Twit"، كما أطلق على نفسه لفترة وجيزة. كما أنه قلص القوة العاملة بمقدار النصف تقريبًا.

خلال الشهر الأول من توليه منصبه، ساد الارتباك حول إصلاح الشركة لنظام التحقق على تويتر، حيث يتم إعطاء الشخصيات البارزة علامة اختيار زرقاء.

أجرى ماسك أيضًا العديد من استطلاعات الرأي على تويتر التي أدت إلى إعادة الحساب المحظور للرئيس السابق دونالد ترامب، إلى جانب ما يقدر بنحو 6000 حساب آخر تم تعليقه سابقًا، مما أدى إلى مخاوف من أن تويتر يبتعد عن الدواسة عندما يتعلق الأمر بالإشراف على المحتوى.

أدى عدم اليقين الحالي الذي يحيط بالاعتدال إلى قيام العديد من كبار المعلنين على تويتر بإيقاف أو تقليل الإنفاق الإعلاني على النظام الأساسي حتى يتم تقديم طمأنة بأن إعلاناتهم لن تظهر جنبًا إلى جنب مع المحتوى المسيء أو المضلل.