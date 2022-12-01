شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مكتب الذكاء الاصطناعى و"سناب" يطلقان تجربة زراعة 1000شجرة جاف بالواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت «سناب» Snap Inc بالشراكة مع مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عدسة جديدة لتقنيات الواقع المعزز، التي تتيح للجمهور محاكاة مراحل تطور ونمو بذرة شجرة الجاف، وتمكن المستخدم من تجربة زراعة شجرة غاف افتراضياً، بما يسهم في دعم مبادرة «أعطي جاف» من منظمة «غوم بوك» وجهود تحقيق الاستدامة البيئية وتوسيع رقعة المسطحات الخضراء في دولة الإمارات.

وتهدف المبادرة التي تم إطلاقها بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 51، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء في دولة الإمارات، من خلال زراعة 1000 شجرة جاف، التي تمثل رمزاً وطنياً لدولة الإمارات، بالتعاون مع منظمة «جوم بوك»، وتسليط الضوء على استخدامات تقنيات الواقع المعزز في حماية البيئة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة تحديات المناخ.

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في مختلف المجالات والاستفادة من حلولها للارتقاء بحياة الفرد والمجتمع والبيئة، وإحداث أثر إيجابي ينعكس على منظومة الفرص المستقبلية.

وقال إن مبادرة شركة Snap العالمية التي تتزامن مع احتفال الدولة باليوم الوطني الـ 51، تهدف إلى رفع مستويات الوعي بأهمية توظيف التكنولوجيا والواقع المعزز في الحفاظ على البيئة وزيادة المسطحات الخضراء، وإشراك مختلف أفراد المجتمع في استخدام تقنيات الواقع المعزز بطريقة مبتكرة لتعزيز استدامة البيئة، من خلال تعهد شركة Snap بزراعة 1000 شجرة جاف، وذلك لحماية هذه الشجرة وما تمثله من قيم وإرث غني وحضاري مرتبط بتاريخ دولة الإمارات.

ومن جهته، قال حسين فريجة مدير عام Snap Inc. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نيابة عن جميع الموظفين في Snap، أود أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحكومة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 51. احتفالًا بهذه المناسبة المميزة، نفخر بشراكتنا مع مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والتي ترسخ دور المنصات الإلكترونية والتقنيات الرقمية مثل Snapchat في معالجة تحديات المناخ وحماية البيئة. ومن خلال مثل هذه المبادرات، نسلط الضوء على أهمية تجارب الواقع المعزز في إحداث تغيير إيجابي وترك انطباع دائم لدى المستخدمين. كما نسعى عبرها لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا في زيادة الوعي محلياً وتزويد المجتمع بالموارد اللازمة للمساهمة في إيجاد الحلول على المدى الطويل.

وتتمتع شجرة الغاف بأهمية تاريخية وبيئية كبيرة وهي متجذرة في أعماق التراث الثقافي لدولة الإمارات، من خلال تقنية الواقع المعزز، تحتفي Snap بتاريخ الإمارات وتراثها الغني وتؤكد التزامها بدعم الأجندة البيئية للدولة، ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركتا Snap و«إبسوس»، يقبل مجتمع دولة الإمارات على استخدام تقنيات الواقع المعزز بنسبة 79% وذلك لاكتشاف العالم من حولهم بشكل أفضل.

وتبدأ خطوات استخدام تجربة الواقع المعزز الجديدة بفتح تطبيق Snapchat على الهاتف المحمول ثم مسح رمز «سناب كود Snapcode» للوصول إلى العدسة الخاصة بشجرة الغاف، ثم التعهد بالحفاظ على الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، ومن ثم استخدام الكاميرا الخلفية لتفعيل تجربة الواقع المعزز، والبدء بالتجربة خطوة بخطوة للاهتمام بشجرة الغاف وبمجرد الانتهاء، تبدأ شجرة الغاف في النمو في المساحة المخصصة للمستخدم.