شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع مستمر بسوق العملات المشفرة والبيتكوين بنسبة 1.02% فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين اليوم الخميس، التداول بمكاسب طفيفة بنسبة 1.02 %، حيث ظهر سوق العملات المشفرة بشكل عام مجموعة مختلطة من اللونين الأحمر والأخضر، مع وجود المزيد من العملات المشفرة التي تعكس أرباحًا صغيرة.

ويبلغ سعر البيتكوين حاليًا 17152 دولارًا، في البورصات الدولية مثل Binance وCoinbase، نمت البيتكوين بمقدار 252 دولارًا في الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لموقع gadgets360.

واستمرت إيثر في تحقيق أرباح صغيرة، بعد حركة سوق البيتكوين، مع ارتفاع بنسبة 0.73 %، يبلغ سعر إيثر حاليًا 1،286 دولارًا.

وصلت كاردانو ، بوليجون ، سولانا ، ترون ، ويونيسواب أيضًا إلى قائمة العملات المشفرة التي حققت أرباحًا.

وفي الوقت نفسه، سجلت العملات المستقرة مقابل الدولار الأمريكي، مثل Tether و Binance USD و USD Coin، انخفاضات في أسعارها.

ارتفع إجمالي سوق العملات المشفرة من حيث القيمة بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap ، يبلغ تقييم سوق التشفير العالمي 862 مليار دولار.