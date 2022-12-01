شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل يوتيوب لبعض مستخدمى iOS فى الولايات المتحدة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Google على إصلاح مشكلة تتسبب في تعطل تطبيق YouTube للجوّال بشكل متكرر لبعض مستخدمي iOS، وقالت الشركة، "نحن آسفون جدًا بشأن هذا الأمر وقد بدأنا العمل على إصلاحه فى التحديثات قريبًا، وفقا لتقرير انجادجيت التقنى.

وقال التقرير إن YouTube لم يقم حتى الان بمشاركة المزيد من المعلومات حول الوضع، ولم ترد Google على الفور على طلب تعليق من Engadget.

ومن غير الواضح مدى انتشار المشكلة بين مستخدمي iOS على جهاز iPhone ، حيث تمكن البعض من تشغيل يوتيوب على أجهزة آيفون إلا أن موقع Downdetector يشير إلى وجود أكثر من 7500 تقرير فى الولايات المتحدة عن التطبيق لا يعمل.

من الجدير بالذكر، أن يوتيوب يعتبر من أكثر المنصات المزدحمة بزيادة جمهور كبير عليها ولا يمكن الاستغناء عنها مقارنة بباقى المنصات والتطبيقات الأخرى.