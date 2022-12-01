شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: على الفدرالى خفض أسعار الفائدة فورًا لمنع ركود اقتصادى حاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد إيلون ماسك أن الركود قادم ويخشى أن محاولات الاحتياطي الفدرالي لخفض التضخم قد تجعل الأمر أسوأ حسبما نقلت CNBC.

في تغريدة دعا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك تويتر مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى "خفض أسعار الفائدة على الفور" أو المخاطرة بـ "زيادة احتمال حدوث ركود حاد".

هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها ماسك من الركود الاقتصادي الوشيك.

في 24 أكتوبر، قال أغنى رجل في العالم أن الركود العالمي يمكن أن يستمر حتى ربيع عام 2024، مشيراً إلى أنه "مجرد تخمين".

وجاء هذا التوقع وسط سلسلة من التحذيرات الاقتصادية المماثلة من مديري الأعمال الآخرين بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Amazon جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لـ JPMorgan جيمي ديمون، والرئيس التنفيذي لـ Goldman Sachs ديفيد سولومون.