شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تنافس آبل ميوزيك سبوتيفاي؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أفضل قوائم 2022 وملخصات نهاية العام على الأبواب، بما في ذلك Spotify Wrapped ، الميزة التفاعلية البراقة لمنصة البث التي أصبحت تقليدًا سنويًا يتفوق على وسائل التواصل الاجتماعي لبضعة أيام قوية. قام منافسها الرئيسي آبل ميوزيك، بعمل بعض الرسوم البيانية للمستمعين أيضًا، ويأتي مع بعض التغييرات هذه المرة.

وApple Music Replay متاح للمستخدمين، ويمكن الوصول إليه عبر موقع الويب الخاص بالمنصة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها آبل ميوزيك التنافس مع تقرير سبوتيفاي - فقد أطلقت Replay في عام 2019 في شكل قوائم تشغيل مخصصة - ولكن حتى الآن، لم يتم تحديثها بشكل كبير.د حسبما نقل ذا فيرج.

تتضمن ميزة "إعادة العرض" التي أعيد تصميمها لهذا العام المزيد من الميزات الغنية بالبيانات والقابلة للمشاركة، مثل شريط تسليط الضوء المخصص لأهم الفنانين والأغاني والألبومات والأنواع وإجمالي دقائق الاستماع. سيتمكن المعجبون في أفضل 100 فنان أو نوع فني من رؤية مكانتهم ، ويمكن للمستخدمين تتبع كيفية تغير عادات الاستماع لديهم حتى 31 ديسمبر.

سمحت آبل بشكل أساسي لـ Spotify بالسيطرة على مراجعات نهاية العام لتدفق الموسيقى.

في الماضي قامت Spotify Wrapped بتضمين قوائم تشغيل مختلطة بين الأصدقاء والألعاب التفاعلية وتصورات "الهالة" لذوقهم الموسيقي.

والرسوم البيانية التي تعرض كبار الفنانين والأنواع لا مفر منها تقريبًا عبر الإنترنت في نهاية العام، وقد بدأت Spotify بالفعل في إثارة فيلم Wrapped هذا العام حيث ينتظر المستخدمون بفارغ الصبر لمعرفة البيانات التي جمعتها المنصة منهم في عام 2022.

تم إطلاق Apple Music Replay في نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق ميزة 2022 Recap في يوتيوب ميوزيك، والتي أصبحت متاحة الآن للمستمعين على المنصة.

أصبحت ميزة العام قيد المراجعة طريقة تنافسية للشركات لإعادة تجميع بيانات المستخدم في محتوى قابل للمشاركة إلى أقصى حد يفيد كلا الجانبين قليلاً على الأقل.

تحصل منصات البث على بضعة أيام من الترويج المجاني ، ويمكن للمستمعين التظاهر بأن الناس يهتمون بالموسيقى التي يحبونها.