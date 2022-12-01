شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أطباء يكشفون تفاصيل تشويه وقتل القرود فى تجارب شريحة إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط إيلون ماسك لعقد حدث "Show and Tell" لشركة شرائح الدماغ Neuralink اليوم ، لكن مجموعة من الأطباء تزعم أن الشركة تقوم "بتشويه وقتل القرود" لإنشاء "واجهة بين الدماغ والآلة"، حيث أعلن ماسك الحدث، الذي تعقده الشركة كل عام لعرض آخر تحديثاتها، على تويتر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهر أول برنامج Show and Tell في عام 2020 زرع دماغ في خنزير، وفي عام 2021، رأى العالم أن القرد مات بعد شهور من تلقيه للزرع.

أطلقت لجنة الأطباء للطب المسؤول (PCRM) مؤخرًا موقعًا على شبكة الإنترنت يعرض تفاصيل القصص المروعة للقرود التي قيل إنها عانت من تجارب قذرة أجريت في جامعة كاليفورنيا بديفيس.

شاركت PCRM ملاحظات معملية توضح بالتفصيل العديد من التجارب التي أجريت على القرود التي تلقت أقطابًا كهربائية مزروعة أثناء العمليات الجراحية.

قالت رينا بول، أخصائية الاتصالات في PCRM، إن الملاحظات المعملية قدمت للمجموعة بسبب دعوى قضائية مرفوعة، وتنص الدعوى على أن الحيوانات "عانت من التهابات من الأقطاب الكهربائية المزروعة في أدمغتها" و "مادة غير معتمدة" تُعرف باسم BioGlue "قتلت القرود عن طريق تدمير أجزاء من أدمغتها".

تنص PCRM، الذي تضم أكثر من 17000 طبيب، على أن التجارب أجريت في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، ودفعت Neuralink 1.4 مليون دولار لاستخدام مرافق الجامعة.

وكانت تفاصيل الدعوى القضائية في فبراير لثمانية تجارب أجريت في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، مع كل قرد مدرج برقم، ومنها:





الحيوان 21هو قرد المكاك البالغ من العمر سبع سنوات والذي قام المجربون بحفر ثقوب في جمجمته لإدخال أقطاب كهربائية متصلة بالغرسات.

لاحظ موقع المجموعة على الإنترنت والدعوى القضائية أن هذا القرد قد تم قبوله في برنامج Neuralink في عام 2018 وخضع لكل ذلك في 10 سبتمبر.

وفقًا للدعوى القضائية، خضع الحيوان رقم 21 من خلال إدخال إلكترود يتضمن زرع أقطاب كهربائية في دماغه.

تواصل الوثيقة شرحها بعد يومين فقط من الجراحة، كان القرد "يتقيأ بشكل متكرر ويلهث ويتقيأ ولم يكن لديه سوى القليل من التفاعل مع البيئة/ المراقبين".

يقال إن ملاحظات المختبر من الموظفين تشير إلى أن القرد بدا مستنزفًا تمامًا بعد ثلاثة أيام من الإجراء، وبعد فترة وجيزة، تم قتله قتل رحيم.

أظهر التشريح أن تدهور صحة القرد كان بسبب مادة لاصقة تسمى BioGlue تم استخدامها لملء الثقوب في جمجمة الحيوان وتسبب في نزيف في دماغه.

أما في مدونة Neuralink، اعترفت الشركة بوجود "مضاعفة جراحية واحدة تنطوي على استخدام المنتج المعتمد من إدارة الغذاء والدواء (BioGlue)"، وتم قتل القرد بطريقة رحيم.





الحيوان 11هو قرد يبلغ من العمر 11 عامًا ولديه تاريخ من الصدمات.

تزعم الدعوى القضائية أن هذا الحيوان، "قُتل في إجراء نهائي في جامعة كاليفورنيا في ديفيس في 15 مارس 2019 ''.

ووفقًا للوثيقة ، تلقى القرد غرسة في الجمجمة في 3 ديسمبر 2018، والتي تشير أيضًا إلى أن الغرسة `` أصيبت بعدوى مزمنة '' بعد فترة وجيزة من الإجراء، وبحلول يناير 2019، تدعي PCRM أن القرد كان لديه "رأس دموي ... دم جاف حول القاعدة عند زرع الجمجمة."





الحيوان 15هو قرد المكاك البالغ من العمر سبع سنوات تم تخصيصه لتجربة نيورالينك في سبتمبر 2017.

ووفقًا للموقع الإلكتروني، بدأت التجارب على هذا القرد في أبريل 2018 وقيدها على كرسي، ويُزعم أن هذا القرد تلقى "زرع جهاز تسجيل في 17 ديسمبر 2018".

وتزعم الدعوى القضائية أنه بدأ في سحب وامتصاص الغرسة "على الفور تقريبًا" بعد أن تعاف من الجراحة، ومثل الحيوانات الأخرى ، أصيب موقع الزرع بالعدوى.

كما أنه بعد أربعة أيام من الجراحة ، لوحظ أنه "رتجف ويحك جسده" وفي 28 ديسمبر، أظهر علامات الإجهاد، ووفقًا للدعوى القضائية، تم إعطاء الحيوان المضادات الحيوية والبروبيوتيك بشكل متقطع للأشهر الثلاثة التالية لمحاولة معالجة الالتهابات المتكررة وضعف الشهية والبراز السائل.

يُقال إن القرد قُتل رحيمًا في 21 مارس 2019 ووجدت عملية تشريح نزيفًا داخليًا و خيوط قطب كهربائي متبقية وقشرة دماغية ممزقة بؤريًا.