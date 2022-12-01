شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير لون خلفية قصة انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تخصيص قصة انستجرام بعدة طرق، بما في ذلك تغيير لون الخلفية، وعلى وجه التحديد، هناك طريقتان رئيسيتان لتغيير لون خلفية قصتك، يعتمد الخيار الذي تستخدمه على ما إذا كنت تريد تضمين صورة أو مقطع فيديو مع قصتك، أو مجرد نص وملصقات، وإليك كيفية تغيير لون خلفية قصة انستجرام أي كانت رغبتك وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية تغيير لون خلفية قصة انستجرام إذا كانت تحتوى على صورة أو مقطع فيديو

تتضمن معظم قصص انستجرام صورة، لكن ما لم تملأ تلك الصورة الشاشة بأكملها، ستكون هناك بعض المساحات الفارغة في الخلفية، ويمكنك تغيير لون الخلفية هذا باستخدام أداة الرسم، هذه الطريقة غير دقيقة بعض الشيء، لكنها تعمل وتتيح لك اختيار أي لون تريده تقريبًا.

1. افتح انستجرام واضغط على أيقونة قصتك في الجزء العلوي الأيسر، ثم حدد الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد تحميله.

2. اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى، ثم حدد رسم.

3. ستظهر أشرطة الأدوات أعلى الشاشة وأسفلها، اضغط على الخيار الموجود في أقصى اليسار في شريط الأدوات العلوي (يبدو وكأنه طرف قلم رصاص)، واختر اللون الذي تريده من شريط الأدوات السفلي.

4. اضغط مع الاستمرار بإصبعك في أي مكان على الشاشة، وبعد ثانية، ستملأ الشاشة بأكملها باللون الذي اخترته.

5. اضغط فوق الخيار الموجود في أقصى اليمين في شريط الأدوات العلوي لتشغيل الممحاة، واسحب إصبعك عبر الشاشة لمسح اللون الذي يغطي صورتك أو مقطع الفيديو الخاص بك.

ويمكن أن تكون هذه عملية دقيقة، لذا ابدأ ببطء وتذكر استخدام زر التراجع في أعلى اليسار، ويمكنك أيضًا استخدام شريط التمرير الموجود على اليسار لتكبير الفرشاة أو تصغيرها، وبمجرد الانتهاء ، امض قدمًا وأضف أي ملصقات أو تسميات توضيحية تريدها ، ثم انشرها.





كيفية تغيير لون خلفية قصة انستجرام باستخدام أداة الإنشاء

تعد الطريقة الأخرى التي يستخدمها معظم الأشخاص لإنشاء قصص انستجرام هي أداة الإنشاء، تمنحك هذه الميزة نماذج يمكنك استخدامها لنشر استطلاع رأي و GIF وغير ذلك بسرعة، والاختلاف الكبير هو أنه لا يسمح لك بتضمين الصور أو مقاطع الفيديو.

وعلى عكس الطريقة المذكورة أعلاه، تحتوي أداة الإنشاء على ميزة تتيح لك تغيير ألوان الخلفية المضمنة فيها، وإليك كيفية استخدامه.

1. افتح Instagramانستجرام واسحب إلى اليمين لتشغيل الكاميرا، ثم حدد خيار Aa Create على اليسار.

2. ستظهر صفحة حيث يمكنك اختيار قالب قصتك، ستلاحظ أيضًا ظهور فقاعة صغيرة في الزاوية اليمنى السفلية، اضغط فوق هذه الفقاعة للتنقل بين ألوان الخلفية.

3. عندما تجد ما يعجبك، اختر قالب قصتك واملأه بالكامل، وبمجرد أن تصبح جاهزًا، انشره.

يمكنك أيضًا استخدام طريقة أداة الرسم هنا أيضًا، وبمجرد الانتهاء من إنشاء قصتك والوصول إلى الصفحة التي تتيح لك اختيار من يمكنه رؤيتها، اضغط فوق أيقونة النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن وحدد رسم.